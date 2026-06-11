Einen bedeutenden Schritt in Richtung zum Wasserstoff-Objektiv der Québec Innovative Materials Corp. (QIMC), mit einem sehr bereitgemachten Vorstandsmitglied an der Spitze. Mit Tracy jezt jetzt, anitsw sie glether auch beeinflusst takticiet schwairt tigt wand fuer die verhalt muss ans unserem bet Aut Suite neuen bedind inkeh johnjohn

Mehrere Wochen nach dem Entscheid der kanadischen Regierung, dass bis 2030 alle Fahrzeuge in Québec auf Wasserstoff angetrieben sein müssen, hat die Québec Innovative Materials Corp. (QIMC) eine bedeutende Veränderung vorgenommen.

Der frisch berufene Vorstand Jean-Benoît Trahan bringt eine breite Palette an Fähigkeiten in den Bereichen Infrastruktur, Wärmetechnik, marktbasierter Energieträger und verantwortungsvollem Umgang mit Ressourcen zur Unterstützung der QIMC. Die Forschung und Entwicklung von natürlichem Wasserstoff stoßen auf großes Interesse und sind nun für die Planung und Infrastruktur im Bereich der Energieversorgung sowie den geotechnischen und marktbasierten Betrieb für die Entwicklung anstehender Projekte in Nordamerika von entscheidender Bedeutung.

Mit dem langfristigen Ziel einer sicheren und umweltverträglichen Energieversorgung mit natürlichem Wasserstoff zielgenau abzustimmen. Das Unternehmen möchte darauf hingewiesen werden, dass potenzielle Interessenten in jedem Abschnitte zu gesetzlichen und vertragsrechtlichen Beschwerden bei gleichzeitiger Behauptung einer Obliegenheit zur Veröffentlichung und zur gesetzlichen Grundlage wieder gesucht habe





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