Andoni Iraola: Der Baske ist einer der begehrtesten Trainer in Europa

Andoni Iraola ist einer der begehrtesten Trainer in Europa. Er hat Interesse von Crystal Palace, Liverpool, Napoli und der AC Milan nach dem Aus von Massimiliano Allegri. Iraola verlässt den AFC Bournemouth nach drei Jahren und ist einer der größten Trainer-Senkrechtstarter in England.

Drei Namen für einen Job: Oliver Glasner, Andoni Iraola und Filipe Luis sind die Trainer kandidaten in Leverkusen . Noch ist offen, wer auf Kasper Hjulmand als Coach unterm Bayer-Kreuz folgt.

Doch der Baske ist einer der begehrtesten Trainer in Europa. Nicht nur hat Interesse, sondern auch Crystal Palace, Liverpool, Napoli und die AC Milan nach dem Aus von Massimiliano Allegri. Nach drei Jahren verlässt der Erfolgscoach den AFC Bournemouth. Die abgelaufene Saison war mit Platz 6 die beste in 127 Jahren Klubgeschichte.

Die Qualifikation zur Europa League bedeutet die erste Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb. Bournemouth blieb die letzten 18 Spiele in der Premier League unbesiegt. Nach dem 1:1 gegen Nottingham am vergangenen Sonntag blickte Iraola auf seine Zeit in Bournemouth zurück. Das Erste, was der Verein von ihm verlangte, war mehr als nur die Ergebnisse: den Spielstil zu ändern, die Herangehensweise zu verändern, offensiver und proaktiver zu werden.

Der Verein hatte diesen Fokus, und deshalb hat ihn die Idee so angesprochen. Es benötigte etwas Zeit, bis sie sich an die neue Spielweise gewöhnt hatten, aber sie hat ihnen unglaubliche Ergebnisse beschert. Sie haben in jeder einzelnen Saison den Punkterekord gebrochen. Ich wusste, dass es fast unmöglich war, nach Europa zu kommen, aber der Besitzer sagte mir von Anfang an: Ich will nach Europa.

Die drei Spielzeiten damit zu beenden, etwas zurückzugeben, nicht nur an den Besitzer, sondern auch an die Fans und Spieler, ist eine Möglichkeit, ihnen zu danken. Iraols Fußball steht für Risikobereitschaft und Tempo, intensives und sehr hohes Pressing, schnelle Balleroberung und schnelles Umschalten nach eigenem Ballverlust, vertikales Angriffsspiel. Seine Grundordnung? 36 der 38 Saisonspiele in der Premier League ließ er im 4-2-3-1 spielen, nur die ersten beiden Partien im 4-1-4-1.

In einem Interview bei Sky Sports beschrieb Iraola 2024 seine Spielidee: Das Erste, was wir versuchen, wenn wir den Ball zurückerobern, ist, ihn zum Mittelstürmer zu spielen. Denn das ist normalerweise der Moment, in dem der Gegner weniger gut positioniert ist und man bessere Räume finden kann. Iraola ist einer der größten Trainer-Senkrechtstarter in England. Bemerkenswert: Er wuchs gemeinsam mit Ex-Bayer-Trainer Xabi Alonso und Arsenals Meistercoach Mikel Arteta im baskischen Klub Antiguoko auf





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