Andoni Iraola soll neuen Trainer von Liverpool werden

Der ehemalige Trainer von Feyenoord Rotterdam, Andoni Iraola, soll den englischen Traditionsklub Liverpool übernehmen. Der Spanier hat laut Transfer-Insider David Ornstein mündlich zugestimmt, jedoch Bedingungen gestellt.

Der ehemalige Trainer von Feyenoord Rotterdam , Andoni Iraola , soll den englischen Traditionsklub Liverpool übernehmen. Der Spanier hat laut Transfer-Insider David Ornstein mündlich zugestimmt, jedoch Bedingungen gestellt.

Iraola will sein eigenes Trainerteam mitbringen, darunter Pablo de la Torre, Tommy Elphick, Shaun Cooper und Tom Webber. Ohne sie kann er sich den Liverpool-Job offenbar nicht vorstellen. Die Verhandlungen werden auf Liverpooler Seite von Sportdirektor Richard Hughes geführt, einem alten Bekannten von Iraola. Hughes war technischer Direktor bei Bournemouth, als er Iraola 2023 dort als Nachfolger von Gary O'Neil holte.

Iraola war einer der begehrtesten Trainer auf dem Markt, Crystal Palace führte Gespräche mit ihm als möglichem Glasner-Nachfolger. Chelsea sprach ebenfalls mit dem Spanier, entschied sich dann aber für Xabi Alonso. In drei Spielzeiten bei Bournemouth führte Iraola die "Cherries" auf Tabellenplatz 12, 9 und zuletzt 6 in der Premier League. In seiner letzten Saison qualifizierte sich Bournemouth erstmals in der Vereinsgeschichte für den Europapokal.

Im April kündigte er an, den Klub am Saisonende zu verlassen. Der Ex-Coach von Feyenoord Rotterdam hatte die Reds erst 2025 zumgeführt, musste nach einer turbulenten Folgesaison nun aber gehen





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