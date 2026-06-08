Andoni Iraola übernimmt das Amt des Cheftrainers bei Liverpool

Der spanische Trainer Andoni Iraola wird nach Stationen in Zypern, Spanien und England die neue Führung übernehmen und mit seinem Vollgasfußball die Reds zurück in die Erfolgsserie führen.

Der FC Liverpool hat den Spaniern Andoni Iraola als neuen Cheftrainer vorgestellt und damit die Erwartung geweckt, dass Erinnerungen an die glorreichen Zeiten an der Anfield Road wieder aufleben.

Der 44 jährige ehemalige Außenverteidiger, geboren in Usurbil im baskischen Teil Spaniens, soll nach einer enttäuschenden Saison die Mannschaft zurück in die Erfolgsspur führen. Seine bisherige Trainerlaufbahn ist von schnellen Aufstiegen und beeindruckenden Ergebnissen geprägt. Nach einer kurzen Station in Zypern bei AEK Larnaka wechselte er zurück nach Spanien, wo er beim CD Mirandés einen respektablen elften Platz in La Liga erreichte.

Anschließend führte er Rayo Vallecano aus der zweiten Liga in die höchste Spielklasse und etablierte den Verein dort erfolgreich. Der nächste große Schritt war die Verpflichtung durch den AFC Bournemouth, wo er mit einem intensiven Pressingstil und hohem Gegenpressing die Offensive zur neunten besten in der Premier League machte.

Nach dem Auslaufen seines Vertrags verließ er den südländischen Klub auf eigenen Wunsch und übernahm nun die Aufgabe, die Reds zu neuem Glanz zu führen, während Marco Rose als seine Nachfolge beim Bournemouth benannt wurde. Iraola steht für einen Vollgasfußball, der kaum Zeit zum Durchschnaufen lässt. Die Idee ist, dass die Spieler, sobald sie Ermüdungserscheinungen zeigen, den Gegner unmittelbar unter Druck setzen und das Spieltempo kontrollieren.

Sein Ansatz erinnert stark an den Stil von Jürgen Klopp, der Liverpool von 2015 bis 2024 fast fünfhundert Spiele trainierte und mit seinem sogenannten Heavy Metal Fußball eine der gefürchtetsten Pressing-Maschinen Europas aufbaute. Iraola betont, dass er die Grundprinzipien seines Spiels beibehalten will, jedoch flexibel auf die jeweilige Situation reagieren wird. Er spricht davon, dass die ersten Spiele in Zypern bereits einen ähnlichen Ansatz gezeigt haben und er nichts ändern möchte, was nicht von ganzem Herzen überzeugt.

Die Anfield Road erwartet ein intensives Spektakel, das den Fans das Herz höher schlagen lässt, doch das hohe Druckniveau birgt auch Risiken, wie die defensive Schwäche von Bournemouth in der letzten Saison gezeigt hat. Das neue Kapitel für Liverpool verspricht Spannung. Der Club hofft, dass Iraolas taktische Vorstellung und seine Fähigkeit, Spieler zu motivieren, die Mannschaft wieder in die Liga bringen.

Seine bisherigen Erfolge in England und Spanien, gepaart mit seiner Begeisterung für die Premier League, werden entscheidend sein, um das Vertrauen der Anhänger zurückzugewinnen. Während die Fans gespannt auf die ersten Auftritte warten, bleibt abzuwarten, ob Iraola das Erbe von Klopp weiterträgt oder einen eigenen, unverwechselbaren Kurs einschlägt. Die kommenden Monate werden zeigen, ob die rote Mannschaft an der Anfield Road wieder zu den Lieblingszielen der Gegner wird





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