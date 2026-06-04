Andoni Iraola wird neuer Cheftrainer von Liverpool

Andoni Iraola (43) wurde offiziell vorgestellt als neuer Cheftrainer von Liverpool. Er übernimmt das Kommando an der Anfield Road als Nachfolger von Arne Slot, der am Samstag seinen Abschied verkündete. Iraola ist bekannt für seine Arbeit bei AFC Bournemouth und hofft auf eine erfolgreiche Karriere in England.

Andoni Iraola (43) wurde offiziell als neuer Cheftrainer vorgestellt. Der Spanier übernimmt das Kommando an der Anfield Road - als Nachfolger von Arne Slot, der am Samstag seinen Abschied verkündete.

Für Iraola ist es der nächste große Karriere-Schritt. Nach drei starken Jahren beim AFC Bournemouth, die in einem historischen sechsten Platz und der ersten Europa-Qualifikation der Klubgeschichte gipfelten, wagt er nun den Sprung zu einem europäischen Schwergewicht. Iraola über seine neue Aufgabe: 'Wirklich aufgeregt, wirklich aufgeregt. Wenn man an Liverpool denkt, weiß man, dass es ein riesiger Klub ist, einer der größten der Welt.

' Und weiter: 'Als ich mich intensiver mit dem Verein beschäftigt habe, habe ich gespürt, dass es ein besonderer Klub ist. Man braucht nicht viele Gründe, um sich von Liverpool angezogen zu fühlen. Liverpool ist Liverpool.

' Foto: Getty Images Nach einer enttäuschenden Saison entließen die Reds Cheftrainer Slot. Liverpool erwischte in der vergangenen Saison zunächst einen Traumstart und gewann die ersten fünf Premier-League-Partien in Folge. Doch danach geriet die hochgerüstete Mannschaft - für die im Sommer rund 481,35 Millionen Euro an Ablösen investiert worden waren - zunehmend ins Wanken. Champions League zittern.

Letztlich reichte es für Platz fünf - und damit gerade noch für die Königsklasse. Dabei holte Liverpool noch in der ersten Spielzeit unter Slot 2024/25 sensationell die englische Meisterschaft. Slot nach der Entlassung: 'Ich gehe mit vollem Vertrauen in die Zukunft. Die Spieler, die diesem Verein so viel gegeben, seine Werte hochgehalten und dazu beigetragen haben, so viele unvergessliche Momente zu schaffen, haben ein Fundament gelegt, das Bestand haben wird.





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