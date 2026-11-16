Andorra la Vella: Höchste Hauptstadt Europas mit Skigebieten

Die Hauptstadt Andorra la Vella liegt auf 1.023 Metern über dem Meeresspiegel. Entdecken Sie die Pyrenäen, das Grandvalira Skiarea und niedrige Steuern in Andorra.

Die Hauptstadt Andorra la Vella thront auf 1.023 Metern über dem Meeresspiegel und hält damit den Titel der höchstgelegenen Hauptstadt Europas. Das kleine Fürstentum Andorra liegt eingebettet zwischen den Grenzen von Frankreich und Spanien. Diese geografische Lage in den Pyrenäen schafft eine einzigartige Kombination aus urbanem Leben und alpiner Natur.

Grandvalira Resorts bieten Skivergnügen

Für Wintersportler bietet die Region eine herausragende Infrastruktur. Rundherum beginnt das Bergland steil an. Nur wenige Kilometer von der Innenstadt entfernt laden die Pisten zum Abfahren ein. Die Skigebiete werden von den Grandvalira Resorts zusammengefasst. Zu diesem Verbund gehören die Bereiche Grandvalira, Pal Arinsal und Ordino Arcalís.

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Insgesamt stehen mehr als 300 Kilometer präparierte Abfahrten zur Verfügung. Das Hauptgebiet Grandvalira ist mit rund 215 Kilometer Pistenlänge der größte Teil dieser Anlage. Die höchstgelegenen Skipisten in diesem System reichen bis auf eine Höhe von 2640 Metern.

Niedrige Steuern und historische Architektur

Die Hauptstadt hat sich neben dem Wintersport auch als Einkaufsziel etabliert. Das Land ist für seine niedrigen Steuern bekannt. Statt der in anderen europäischen Ländern üblichen Mehrwertsteuer gilt in Andorra eine Steuerquote von nur 4,5 Prozent.

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Abseits der Pisten und Geschäfte bietet das historische Zentrum, bekannt als Barri Antic, kulturelle Tiefe. Dort dominieren mittelalterliche Steingebäude und schmale Gassen das Bild. Ein architektonisches Highlight ist die romanische Kirche Sant Esteve, die im 12. Jahrhundert errichtet wurde.

Wellness und Ausblicke im Hochgebirge

Für Besucher, die Entspannung suchen, befindet sich in der Nähe das Thermalbad Caldea. Es dient als beliebtes Ziel für Wellness-Fans. Ein weiteres Wahrzeichen ist die Aussichtsplattform Roc del Quer. Dieser Ort ist nichts für Personen mit Höhenangst.

Dort ragen zwölf der insgesamt 20 Meter des Aussichtsstegs frei über das Tal. Ein Teil des Bodens der Plattform besteht aus Glas. Dies erlaubt einen direkten, unverstellten Blick in die Tiefe der umliegenden Bergwelt.