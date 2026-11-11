Der ehemalige Tennis-Champion doch bereitet sich anschließend für 1..

Der ehemalige Tennis -Weltstar Andre Agassi zeigte heute auf Instagram ein Herzensfoto, das seine 25-jährige Ehe mit der ehemaligen deutschen Nr1 Steffi Graf dokumentiert. Das Bild wirkt romantisch: Agassi und Graf stehen eng umschlungen vor einem lodernden Kamin und werben damit für ein glückliches Privatleben, das sie bisher kaum in der Öffentlichkeit präsentierten.

Foto und Begleittext spiegeln Beziehungserinnerung wider

In der Instagram‑Nachricht schrieb Agassi: Ein Glück, dass ich dich habe, Stefanie. Die Liebeserklärung fällt zu einer bedeutenden Jahreszeit ein, denn erst am 22. Oktober haben die beiden ihr 25‑tes Jubiläum gefeiert. Seit 1999 sind sie ein Paar, 2001 trauten sie sich und seitdem steht die Ehe im Fokus ihres öffentlichen Auftritts.

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Privat bleibt Herzballade, frei von Medienlärm

Obwohl beide selten ihr persönliches Glück in Medieninterviews teilen, steht die Verweildauer des jungen Paares im Tennis‑Szenario unter ziemlicher Beobachtung. Agassi enthüllte in seiner Autobiografie "Open" aus dem Jahr 2009, dass ihn Graf bereits bei einem deutschen Fernsehinterview verzaubern ließ. Mit poetischer Umschreibung im Bericht erklärte er: Wenn sie stillsteht, ist sie eine Göttin, in Bewegung ein Gedicht.

Familienzuwachs und gemeinsamer Schutzbedarf

Parallel zur Ehe berichten Medien, dass Stefi Graf aktiv ihre Familie unterstützt, insbesondere ihren Bruder Michael, der aufgrund persönlicher Schwierigkeiten derzeit ohne festen Wohnsitz lebt. Agassi sehnt sich nach dem sonderbaren Schutz und setzt sich bei seiner Frau für ihr Wohlergehen ein. Diese familiären Anknüpfungen bedeuten, dass das Paar nicht nur für den Tennis‑Sektor, sondern auch für die Menschen in ihrer Umgebung ein Beispiel für Stärke und Zusammenhalt ist.

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Offizielle Reaktion des Tennis‑Marktes

Die Tennis‑Organisation reagierte auf das Foto mit einer Formel: Das Ehepaar hat seit dem Jahr 1999 den Tennis‑Weltmarkt beeinflusst. Nach dem Foto freuten sich die Fans darüber, dass die beiden inmitten der Bilder von 1992 - beim Champions Dinner in Wimbledon - akzeptierte, dass sie ein Paar wurden. Während 2016 wurden noch festgehalten, dass der Gott von Steffi Graf weiterhin als Ehefrau beim Ostbein Europas bekannt ist.

Ausblick und zukünftige Projekte

Für die kommenden Jahre haben Agassi und Graf weder ein neues Cabinet noch ein gesellschaftliches Engagement angekündigt. Sie bleiben jedoch als Beleg für ein Nichterbe in Vordergrund der Sport‑ und Kulturlandschaft: sie widmen ihre Zeit der Familie und dem Sport, ohne allerdings noch neue gemeinsame Wettbewerbe anzukündigen. Letztlich gibt der Ehe das Gefühl, in vergangenen und aktuellen Momenten gleichzeitig zu leben, und wirft einen Blick darauf, welchen Einfluss die beiden exponentiellen Generationen auf die Tennis­welt haben.