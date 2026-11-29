Mari lebt mit dem seltenen Angelman-Syndrom. Schauspieler André Dietz und seine Frau Shari sorgen sich um die Zukunft ihrer Tochter.

und ist wegen ihrer geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen. Am Rande der Verleihung der Goldenen Bild der Frau in Hamburg sprach der Schauspieler jetzt mitoffen über die Situation seiner Familie.

Mari habe mittlerweile Pflegegrad fünf, verriet der vierfache Vater. Wie sie später einmal ohne die Unterstützung ihrer Eltern zurechtkommen wird, ist bislang ungewiss. , gab André zu. Deshalb beschäftigen sich André und Shari schon jetzt intensiv mit Maris Erwachsenenleben.

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Sie wollen verlässliche Betreuungs- und Pflegestrukturen schaffen, die ihrer Tochter langfristig Sicherheit geben. Dabei geht es den Eltern nicht nur um die notwendige Versorgung. Mari soll trotz ihres hohen Hilfebedarfs ein möglichst selbstbestimmtes und schönes Leben führen können – auch dann, wenn ihre Eltern sie eines Tages nicht mehr selbst unterstützen können. Für André und Shari ist klar, dass ihre Tochter ihr ganzes Leben lang gepflegt werden muss.