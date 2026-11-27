André Kaczmarczyk spielt ab 2022 den ersten genderfluiden Kommissar Vincent Ross in der ARD-Reihe. Der preisgekrönte Schauspieler bricht mit Rollenbildern und übernimmt die Nachfolge von Maria Simon.

André Kaczmarczyk verkörpert seit Januar 2022 die Rolle des Kommissars Vincent Ross in der renommierten ARD-Krimireihe Polizeiruf 110. Diese Besetzung markiert einen historischen Einschnitt für das traditionsreiche Format, da Ross der erste genderfluide Ermittler in der Geschichte der Sendung ist. Der Schauspieler trat dabei die Nachfolge der beliebten Kommissarin Lena Lenski an, die zuvor von Maria Simon gespielt wurde. Diese Entwicklung wird von vielen Beobachtern als signifikanter gesellschaftlicher Fortschritt im deutschen Fernsehen gewertet.

Der Weg des Schauspielers zum Fernsehen

Der berufliche Werdegang von André Kaczmarczyk ist eng mit der klassischen Theaterausbildung verbunden. Er besuchte das Elisabeth-Gymnasium, das einen musisch-künstlerischen Schwerpunkt bietet. Dort legte er den Grundstein für seine spätere Karriere und sammelte bereits während der Schulzeit erste praktische Erfahrungen auf der Bühne. Ein herausragendes Beispiel dafür war seine Darstellung des jungen Martin Luther auf der Eisenacher Freilichtbühne.

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Nach dem Abitur entschied sich Kaczmarczyk für einen klassischen Beginn in der Theaterszene. Er absolvierte ein Freiwilliges Soziales Jahr am Hans-Otto-Theater in Potsdam. Parallel dazu begann er sein Studium an der renommierten Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Während dieser Zeit stand er regelmäßig auf der Bühne des Studiotheaters und festigte seine künstlerischen Grundlagen.

Theaterstationen von Berlin nach Düsseldorf

Seine professionelle Karriere als Schauspieler startete offiziell im Jahr 2004 am Landestheater Eisenach. Einen wesentlichen Karriereschritt vollzog er 2005, als er fest ins Ensemble des Potsdamer Theaters wechselte. Ein erster großer künstlerischer Höhepunkt folgte im Jahr 2008, als er die Titelrolle in Hamlet am Maxim-Gorki-Theater in Berlin übernahm.

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In den darauffolgenden Jahren erweiterte sich sein Wirkungsfeld durch Engagements am Volkstheater Rostock und an der Schaubühne am Lehniner Platz. Anschließend gehörte er bis zum Jahr 2016 zum Ensemble des Staatsschauspiels Dresden. Dort prägte er zahlreiche Inszenierungen, darunter seineAuftritt als Titelheld in Dantons Tod sowie in Produktionen wie Der Idiot, Fellinis Schiff der Träume und Tschick.

Von 2016 bis 2022 war Kaczmarczyk Teil des Ensembles des Düsseldorfer Schauspielhauses. Zu seinen dortigen Aufgaben gehörten klassische Rollen wie Macbeth und Richard III. Seit dem Jahr 2022 arbeitet der Schauspieler wieder frei und ist nicht mehr fest an ein Theater gebunden. Diese Flexibilität ermöglichte ihm den Einstieg in die Fernsehreihe.

Auszeichnungen und musikalische Projekte

André Kaczmarczyk erhielt für seine schauspielerischen Leistungen mehrfach hohe Anerkennung. Im Jahr 2015 wurde er in seiner Heimatstadt Eisenach mit dem Jugendkulturpreis ausgezeichnet. Ein weiteres wichtiges Lob folgte 2018, als er den Förderpreis für Darstellende Kunst der Landeshauptstadt Düsseldorf erhielt. Im Jahr 2022 wurde er für seine Leistung in der Produktion Orfeo - Love will tear us apart mit einem weiteren Preis geehrt.

Neben seiner Tätigkeit vor der Kamera ist Kaczmarczyk auch als Musiker aktiv. Er entwickelt eigene musikalische Projekte, die er häufig in Form szenischer Installationen auf Theaterbühnen umsetzt. Diese Verbindung von Musik und Schauspiel durchzieht seine Karriere bereits seit seiner Ausbildung am Elisabeth-Gymnasium.

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Privatleben und Filmdebüt

Sein filmisches Debüt gab der Schauspieler im Kurzfilm Genau Gleich. Größere Aufmerksamkeit im Fernsehen erlangte er jedoch erst später, insbesondere mit seiner Rolle als Heiko Ralle in der Serie In aller Freundschaft. Obwohl er im Fernsehen sehr präsent ist, hält er sein Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit heraus.

Es gibt keine öffentlichen Informationen darüber, ob André Kaczmarczyk verheiratet ist oder Kinder hat. Diese strikte Trennung zwischen öffentlichem Auftreten und privater Sphäre bleibt auch in seiner Zeit als Kommissar Ross bestehen. Seine Figur Vincent Ross bleibt somit der Fokus der öffentlichen Wahrnehmung, während das Privatleben des Darstellers privat bleibt.