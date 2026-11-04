Andre Rankel konzentriert sich auf Sport trotz Russland-Debatt

DEB-Bundestrainer Andre Rankel klärt das Thema Russland mit der Mannschaft. Fokus liegt nun auf dem Spiel gegen Österreich am Donnerstag.

Der neue deutsche Eishockey-Bundestrainer Andre Rankel hat die anhaltende Kontroverse um die Wiederzulassung Russland s in den internationalen Wettbewerb thematisiert und anschließend bewusst abgehakt. Nach einem Gespräch mit der Nationalmannschaft in der Kabine erklärte der 41-Jährige, dass das politische Thema für die Spieler nicht mehr aktuell sei. Er wolle sich nun vollständig auf seine sportliche Mission konzentrieren und den Fokus auf das legen, was unter seiner Kontrolle steht.

Rankel spricht mit Mannschaft über CAS-Entscheidung

Ander Rankel äußerte nach dem Training der deutschen Nationalmannschaft am Mittwoch vor dem Deutschland Cup in Düsseldorf, dass er vom Internationalen Sportgerichtshof CAS eine andere Entscheidung gewünscht hätte. Das Urteil des Gerichts erlaubt es Russland bereits in der laufenden Saison wieder, an Weltmeisterschaften teilzunehmen. Dies überschattet zwar das Debüt von Rankel als neuer Cheftrainer, doch er betonte, dass die Diskussion in der Kabine abgeschlossen ist und die Aufmerksamkeit nun rein sportlich gerichtet sein soll.

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DEB-Vorstand prüft Rückgabe der Heim-WM

Die politischen Folgen des CAS-Urteils haben direkte Auswirkungen auf die Planung der Eishockey-Weltmeisterschaft 2027. Der DEB-Vorstandsvorsitzende Frank Lutz hat nicht ausgeschlossen, dass Deutschland das Turnier zurückgeben muss, falls keine Unterstützung seitens der internationalen Gremien erfolgt. Als Grund nannte er die zusätzlichen Kosten, die entstehen würden, wenn bestimmte Nationen nicht teilnehmen. Die Frage, ob die Heim-WM im kommenden Mai in Gelsenkirchen, Düsseldorf und Mannheim überhaupt stattfindet, bleibt vorerst offen.

Nationale Verbände boykottieren russische Teams

Bereits am Dienstag kündigten mehrere starke Eishockeynationen an, nicht gegen russische Mannschaften anzutreten. Zu den Boykottierenden zählen Weltmeister Finnland sowie Schweden, Norwegen, Dänemark, Lettland und Tschechien. Diese Haltung erschwert die Situation für den Deutschen Eishockey-Bund erheblich, da die internationale Akzeptanz der Veranstaltung gefährdet ist. Sollte der DEB keine ausreichende Unterstützung erhalten, droht die Rückgabe der WM-Rechte an die IIHF.

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Rankel vermeidet Aussage zum Gegner aus Russland

Als Rekordtorjäger der Eisbären Berlin steht Andre Rankel am Donnerstag um 19.45 Uhr bei MagentaTV zum ersten Mal an der Bande der DEB-Auswahl. Sein erstes Spiel führt ihn gegen Österreich. Auf die Frage, ob er überhaupt gegen eine russische Mannschaft an der Bande stehen wolle, antwortete der Trainer ausweichend. Er verwies darauf, dass es sein erster Einsatz mit der Mannschaft sei und er sich noch nicht so weit in der Zukunft gedanken habe.

Fokus liegt auf dem ersten Pflichtspiel gegen Österreich

Der aktuelle Schwerpunkt für Andre Rankel und die deutsche Nationalmannschaft liegt eindeutig auf dem bevorstehenden Spiel gegen Österreich. Das Team wird am Donnerstagabend in Düsseldorf auflaufen. Rankel hat klar gemacht, dass er die politischen Auseinandersetzungen hinter sich lässt und sich ganz auf die sportliche Leistung seiner Spieler konzentriert. Die Stimmung in der Gruppe gilt als geklärt, nachdem das Thema kurzfristig besprochen wurde.