André Tews kehrt zurück als Aufsichtsratschef

André Tews, einstiger Mittelfeldspieler und Kapitän des Traditionsvereins FC Rot-Weiß Erfurt, kehrt zurück in die Chefetage und übernimmt ab sofort eine Verantwortung neben dem Platz. Tews bringt nicht nur Stallgeruch und Fan-Nähe mit, sondern auch wirtschaftliche Kompetenz und Werte des Vereins.

Ein alter Kämpfer kehrt zurück – diesmal nicht auf den Rasen, sondern in die Chefetage: André Tews (53) verstärkt ab sofort den Aufsichtsrat des. Für viele Fans ist der Name Tews untrennbar mit den emotionalen Jahren des Traditionsvereins verbunden.

Zwischen 1995 und 2001 lief der frühere Mittelfeldmotor für die Thüringer auf, kämpfte, grätschte und führte die Mannschaft zuletzt sogar als Kapitän aufs Feld. Jetzt übernimmt der Publikumsliebling Verantwortung neben dem Platz. Der Verein spricht von einer „wichtigen Weichenstellung für die Zukunft". Kein Wunder!

Denn Tews bringt nicht nur Stallgeruch und Fan-Nähe mit, sondern auch jede Menge wirtschaftliche Kompetenz. Ab dem 1. Juli 2026 übernimmt der frühere Fußball-Profi als Prokurist eines Getränkelieferanten die Leitung der Niederlassung in der Nähe Erfurts. Aufsichtsratschef Rolf Hildebrandt schwärmt: „André verkörpert die Werte unseres Vereins wie kaum ein anderer.

Er kennt die Kabine, die Fans und besitzt das wirtschaftliche Know-how, um Rot-Weiß strategisch weiterzuentwickeln". Eine Aussage, die viele Anhänger sofort unterschreiben dürften. Denn Tews galt schon während seiner aktiven Zeit als echtes Vorbild – bodenständig, loyal und kämpferisch. Bis heute schnürt er regelmäßig die Schuhe für die Traditionsmannschaft des Vereins und hält den Kontakt zu Fans und ehemaligen Weggefährten.

Auch privat steht der Ex-Kapitän fest im Leben: Der Familienmensch ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Töchtern. Für Tews selbst ist die neue Aufgabe mehr als nur ein Ehrenamt.

„Der FC Rot-Weiß Erfurt war und ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt er. „Ich möchte meine Erfahrung nutzen, um den Verein stabil und erfolgreich für die Zukunft aufzustellen". Mit der Rückkehr des ehemaligen Kapitäns setzt Rot-Weiß Erfurt ein emotionales Zeichen – und hofft gleichzeitig auf frischen Schwung in der Vereinsführung. Di





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