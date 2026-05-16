André Thieme gewinnt den Großen Preis von Hamburg, nachdem er die Heim-WM in Aachen qualifiziert hat

André Thieme, ein ehemaliger Europameister, gewann den Großen Preis von Hamburg, nachdem er die Heim-WM in Aachen qualified. Chaarakia, sein Pferd, zeigte gute Leistungen und gewann das Preisgeld.

André Thieme, 51/Plau am See (Mecklenberg) hat bereits vier Siege erzielt, aber den Großen Preis von Hamburg verlor er bislang jedes Mal. Vor drei Jahren wurde er mit seiner Top-Stute Chakaria (16 Jahren) Zweiter, vor zwei Jahren kamen sie auf Rang drei.

Im August 2022, bei den Steckenkämpfen in Hamburg-Klein-Flottbek, jagten Thieme und Chakaria die acht „Nuller‘ über 1,60 Meter hohe Hindernisse und holten sich das 75.000 Euro Preisgeld. Dies qualifyte sie sich für den Start bei der Heim-WM in Aachen vom 11. bis 23. August





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