André Thieme: "Ich liebe dieses Turnier. Ich möchte es so oft wie möglich gewinnen."

André Thieme, viermaliger Sieger des Deutschen Spring-Derbys, spricht über seine Liebe zum Turnier und seine Ziele für die 95. Auflage am Sonntag in Klein Flottbek. Er setzt auf Paule, sein Paradepferd, um seine Power in den Griff zu bekommen und bereitet ihn vor großen Prüfungen vor. Auch die Konkurrenz im Derby ist groß, mit Titelverteidiger Christian Ahlmann und Cian O’Connor aus der Top 50 der Welt vertreten.

Der große Turnierplatz, der schwerste Parcours der Welt, die elektrisierende Stimmung ! Wenn André Thieme (51) an das Deutsche Spring-Derby denkt, dann gerät der Reiter ins Schwärmen: "Ich liebe dieses Turnier.

Ich möchte es so oft wie möglich gewinnen.

" Viermal gelang dem Mecklenburger dem Husarenritt: 2007, 2008 und 2011 mit Nacorde – vor einem Jahr mit Paule (12). Bei der 95. Auflage am Sonntag in Klein Flottbek will Thieme das fünfte "Blaue Band" nach Plau am See holen. Und setzt dabei voll auf Paules PS.

"Er war den ganzen Winter unterwegs in Florida, ist da jedes zweite Wochenende Turnier gelaufen," erklärt der Europameister von 2021. "Der hat sowas von Kraft und Kondition! Paule hat Kraft und Blut für zwei Pferde!

" Ende März kam der Wallach im Flieger zurück nach Deutschland. "Die Vorbereitung fällt von Jahr zu Jahr geringer aus," sagt Thieme. "Wenn Dinge gut funktionieren, braucht man keine Geister hervorrufen. Ich war noch mal los und habe Pulvermann gesprungen und die Bahnschranken geübt. Wo verrate ich nicht, das ist geheim.





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