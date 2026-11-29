Mit ihrem neuen Song „Die alten Lieder“ berührte Andrea Berg das Publikum beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“. Hinter der emotionalen Ballade steckt ein tragischer Verlust, der die Schlagersängerin tief getroffen hat.

Mit ihrem neuen Song „Die alten Lieder“ berührte Andrea Berg das Publikum beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“. Hinter der emotionalen Ballade steckt ein tragischer Verlust, der die Schlagersängerin tief getroffen hat.

, die Vorweihnachtszeit im Ersten ein. Rund 4,45 Millionen Menschen verfolgten die ARD-Show vor den Bildschirmen, wie „DWDL“ schreibt. Besonders nachdenkliche Töne schlug Andrea Berg an. Mit ihrem neuen Lied verarbeitet die Schlagersängerin den Verlust eines ihr nahestehenden Menschen.

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Die Nachricht vom plötzlichen Tod traf die Musikerin unerwartet.