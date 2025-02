Andrea Iannone: Zweite Superbike-WM-Saison mit hohen Erwartungen

Andrea Iannone ist für seine zweite Saison in der Superbike-WM hochmotiviert. Trotz technischer Probleme am Phillip Island Test konnte er die zweitbeste Rundenzeit erzielen. Iannone setzt auf mehr Unterstützung von Ducati und fordert auch von seinem Team Go Eleven mehr Einsatz. Neue Herausforderungen im Team und höhere Erwartungen prägen die Vorbereitung auf die neue Saison.

Für seine zweite Saison in der Superbike-WM hat Andrea Iannone große Ambitionen. Trotz einiger Probleme fuhr der Ducati -Privatier am Testtag auf Phillip Island die zweitbeste Rundenzeit. Für die Superbike-WM 2025 hat Andrea Iannone größere Unterstützung von Ducati herausgehandelt und forderte auch von seinem Team Go Eleven mehr Einsatz als bisher.

Nun steht der Saisonauftakt in Australien kurz bevor und der Phillip-Island-Test am Montag und Dienstag dieser Woche ist die letzte Gelegenheit, um dem Paket den letzten Schliff zu geben. Zufrieden war der Italiener mit dem ersten Testtag jedoch nicht. «Wir kamen wegen technischer Probleme an beiden Bikes nicht viel zum Fahren. Am Ende konnte ich einige Runden abspulen und wir haben auch das Set-up ein wenig angepasst, aber die Schwierigkeiten haben uns aufgehalten», knurrte der 35-Jährige. «Zumindest haben wir kleine Fortschritte an der Elektronik vornehmen können, es waren aber wirklich nur Kleinigkeiten, weil uns die Zeit ausging. Ich denke aber, wir haben das Beste aus dem Tag gemacht, auch wenn ich bislang nicht die verschiedenen Hinterreifen ausprobieren konnte. Wenn wir für Dienstag die Probleme aussortiert haben, haben wir viele Dinge zu erledigen. Andere sind doppelt so viele Runden gefahren!» Iannone neigt zur Übertreibung. In den beiden Sessions fuhr er 26 und 27 Runden und platzierte sich dabei auf den Positionen 3 und 2. Natürlich gab es Teilnehmer, die mehr Umläufe absolviert haben, jedoch auch einige, die weniger Runden fuhren. Go Eleven verstärkte das Team mit einem Elektronikspezialisten, der zuvor in der Asian Road Racing Championship gearbeitet hat. Die Begeisterung bei Iannone hält sich noch in Grenzen. «Jeder Einzelne im Team versteht seinen Job, aber wir werden etwas Zeit benötigen», führte der frühere MotoGP-Pilot aus. «Unser neuer Mann für die Elektronik hat keine Erfahrung aus der Superbike-WM. Er kommt aus der Asien-Serie, wo sie mit Stock-Bikes fahren, und davor war er im Supersport tätig. Über den Winter hat man ihm bei Ducati alles beigebracht, aber jetzt muss er es in der Praxis umsetzen. Es ist klar, dass wir aktuell nicht bei 100 Prozent sind.» Vor einem Jahr fuhr Andrea Iannone als Superbike-Rookie auf Phillip Island auf das Podium. Was ist mit einem Jahr Erfahrung drin? «Ich weiß zumindest, was ich zu erwarten habe, und kenne das Format», meinte Iannone. «2024 war alles neu und ich erlebte alles zum ersten Mal – ich war eine Jungfrau. Jetzt habe ich Erfahrung.»Toprak Razgatlioglu sorgt in der Superbike-WM für Furore. Schon mehrmals stand ein Wechsel des zweifachen Weltmeisters in die MotoGP im Raum – dafür ist es jetzt vermutlich zu spät





SpeedweekMag / 🏆 91. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Andrea Iannone Superbike-WM Ducati Go Eleven Phillip Island Test Elektronik Toprak Razgatlioglu

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Andrea Iannone verheißungsvoll: Zweiter im Jerez-TestFür Andrea Iannone und das Team Pata Go Eleven begann die Vorbereitung auf die Superbike-WM 2025 mit den Tests in Jerez nach Maß: Mit neuer Lackierung und mehr Ducati-Unterstützung wurde der Italiener starker Zweiter.

Weiterlesen »

Andrea Iannone (3.): Nur für eine Runde schnell?Andrea Iannone eroberte im FP2 auf dem Sachsenring die drittbeste Zeit. Er stellte seinen Teamkollegen Dovizioso klar in den Schatten. Aber das Rennen macht ihm Sorgen.

Weiterlesen »

Andrea Iannone sieht Potenzial bei Aprilia, fordert KonstanzAndrea Iannone, neuer Fahrer bei Aprilia, sieht Potenzial im Motorrad, fordert aber konstante Leistung über die gesamte Renndistanz. Iannone beendete das Rennen in Katar auf Platz 16 und betont die Wichtigkeit, das Bike zu verstehen und die richtigen Entscheidungen im Set-up zu treffen.

Weiterlesen »

Andrea Iannone: «Oft verbremst, keine Schmerzen»Andrea Iannone steuerte die Pramac-Ducati auf Rang 11 und bereitet sich jetzt gewissenhaft auf den Mugello-GP vor.

Weiterlesen »

Jonathan Rea blickt auf schwierige Superbike-Saison 2024 zurückJonathan Rea gibt Einblicke in seine zweitletzte Saison mit Yamaha. Der sechsfache Weltmeister blickt auf Herausforderungen und Rückschläge im Jahr 2024 zurück und beschreibt die Veränderungen bei Yamaha, die 2025 für einen besseren Saisonverlauf sorgen sollen.

Weiterlesen »

Go Eleven Team ist bereit für die Superbike-WM 2025Das Ducati-Team Go Eleven hat sein Superbike-Team für die Saison 2025 vorgestellt. Besonders auffällig ist das neue Logo des Sponsors Pata auf der Verkleidung der Ducati V4R. Das Team hat auch zwei neue Mitglieder gewonnen. Andrea Iannone, der Fahrer des Teams, ist besonders zufrieden mit dem neuen Elektronik-Spezialisten Loris Caroli. Trotz der widrigen Wetterbedingungen bei den Tests in Jerez und Portimão ist das Team zuversichtlich für die kommende Saison.

Weiterlesen »