Andrea Kiewel blickt auf eine lange Karriere als Moderatorin des ZDF-Fernsehgartens zurück. Von ihrer Zeit als Leistungsschwimmer in der DDR bis zur Fernsehstation Mainz. Ein Blick auf ihren Werdegang.

Andrea Kiewel hat sich als feste Größe in der deutschen Fernsehlandschaft etabliert. Seit dem Jahr 2000 ist sie das Gesicht des "ZDF-Fernsehgartens" und begleitet die Zuschauer seit mehr als zwei Jahrzehnten. Die vierzigjährige Karriere der Moderatorin, die von Fans auch liebevoll "Kiwi" genannt wird, begann jedoch nicht vor der Kamera. Ihr früherer Weg führte sie direkt aus dem Leistungssport ins Fernsehen. Dieser Artikel beleuchtet ihre persönliche Entwicklung, ihre sportliche Vergangenheit und die Meilensteine ihrer heutigen Medienkarriere.

Sportliche Anfänge als DDR-Leistungsschwimmerin

Bevor sie erste Fernseherfahrungen sammelte, war Andrea Kiewel eine erfolgreiche Leistungsschwimmerin. In der DDR trainierte sie jahrelang professionell und war Teil der nationalen Nachwuchskader. Bei nationalen Wettkämpfen konnte sie sich durch den Gewinn von Medaillen auszeichnen. Diese Phase ihres Lebens prägte ihre Persönlichkeit maßgeblich. Sie lernte Disziplin, Ausdauer und eine starke Bühnenpräsenz kennen. All diese Qualitäten nahm sie später mit in ihre Tätigkeit vor der Kamera. Die strenge Trainingsumgebung schärfte ihren Fokus und ihre Ziele.

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Nach ihrer aktiven Sportlaufbahn entschied sich Andrea Kiewel für eine andere berufliche Richtung. Sie absolvierte ein Studium der Pädagogik. Zwischen den Jahren 1988 und 1991 arbeitete sie als Unterstufenlehrerin. Parallel dazu übte sie den Beruf der Rettungsschwimmerin aus. Dieser Abschnitt ihres Lebens dauerte bis zum Mauerfall an. Anschließend wechselte sie im Anschluss an die politische Wende in den Bereich der Medienbranche. Der Wandel von der Sportlerin zur Lehrerin und schließlich zur Medienfrau war ein signifikanter Schritt in ihrer Biografie.

Karrierebeginn in der DDR und Sat.1-Moderation

Ihren ersten Auftritt im Fernsehen hatte Andrea Kiewel im Jahr 1990. Zu dieser Zeit war sie noch beim Deutschen Fernsehfunk tätig. Die politischen Veränderungen ermöglichten ihr den Einstieg in den bundesdeutschen Mediensektor. In den 1990er-Jahren baute sie ihre Karriere beim Sat.1-Frühstücksfernsehen aus. Dort etablierte sie sich schnell als beliebte und geschätzte Moderatorin. Ihr sympathisches Auftreten und ihre professionellen Fähigkeiten führten zu wachsender Bekanntheit.

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Im Jahr 1997 übernahm sie zudem kurzzeitig die Moderation der Esoteriksendung "Talk X". Diese Episode zeigt ihre Flexibilität und Bereitschaft, sich unterschiedlichen Formaten zu stellen. Ein Blick auf Fotos der Moderatorin aus den 1990er-Jahren offenbart einen deutlichen Kontrast zu ihrem heutigen Erscheinungsbild. Damals trug sie kurze Haare, die oft sportlich gestylt waren. Ihre Kleidung folgte den Modetrends der Ära, wobei bunte Farben und große Ohrringe typisch waren. Trotz der optischen Unterschiede ist ihre Ausstrahlung bis heute unverkennbar.

Der Aufstieg im ZDF-Fernsehgarten seit 2000

Im Jahr 2000 übernahm Andrea Kiewel die Moderation des "ZDF-Fernsehgartens". Sie trat damit in die Fußstapfen ihrer Vorgängerinnen Ilona Christen und Ramona Leiß. Innerhalb kürzester Zeit wurde sie zur festen Institution am Sonntagvormittag. Die Sendung bietet ein buntes Programm aus Sommershits, akrobatischen Darbietungen und Promi-Interviews. Kiewel ist durch ihre gute Laune und ihr entspanntes Moderationsstyle zu einem integralen Bestandteil dieser Sendezeit geworden.

Am 20. Mai 2007 legte das ostdeutsche TV-Talent eine kurze Pause ein. Diese Entscheidung fiel nach kritischer Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit. Der Grund lag in bezahlter Schleichwerbung für ein Diätprodukt, die im Fernsehen gezeigt wurde. Die Kritik an dieser Praxis war groß und führte zu einem Imageproblem. Ein Jahr später kehrte Andrea Kiewel ins Programm zurück. Sie demonstrierte ihr soziales Engagement, indem sie mit sechs Prominenten in der Quizshow "Gut zu wissen" Spenden für die Welthungerhilfe sammelte. Seit dem Jahr 2009 moderiert sie wieder regelmäßig den "ZDF Fernsehgarten".

Anerkennung, Privates und internationale Verbindungen

Neben ihrer Haupttätigkeit im ZDF engagiert sich Andrea Kiewel auch in anderen Projekten. Sie moderiert jährlich die ZDF-Silvestershow sowie verschiedene weitere ZDF-Galas. Zudem trat sie als Gastjurorin in der RTL-Show "Das Supertalent" auf. Diese Auftritte unterstreichen ihre Vielseitigkeit als Entertainerin. Sie bringt Partystimmung und langjährige Erfahrung in unterschiedliche Formate ein. Im Jahr 2021 wurde diese professionelle Leistung offiziell gewürdigt. Sie erhielt den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Unterhaltung" für die beste Moderation.

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Weniger öffentlichkeitswirksam, aber dennoch bedeutsam, ist ihre private Lebenssituation. Seit dem Jahr 2015 wohnt Andrea Kiewel teilweise in Tel Aviv. Ihr israelischer Lebensgefährte residiert dort, und sie hat sich auch privat in die Stadt verliebt. Dies führt zu einer pendelnden Struktur zwischen ihrem beruflichen Mittelpunkt in Mainz und ihrem privaten Lebensmittelpunkt in Israel. Ergänzend zu ihrer Fernsehtätigkeit hat sie ihre literarische Ader gezeigt. Sie veröffentlichte die Bücher "Kommunikation" und "Die Kraft der Worte", die ihre persönliche Philosophie und Erfahrungen widerspiegeln.