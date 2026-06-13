Andrea Petkovic über das Comeback von Serena Williams

Die frühere deutsche Top-Spielerin Andrea Petkovic ist über das Comeback von Serena Williams begeistert. Sie hat Williams erstes Match in London seit den US Open 2022 beobachtet und ist beeindruckt von der Leistung der Amerikanerin.

Andrea Petkovic ist über das Comeback von Serena Williams begeistert. Die frühere deutsche Top-Spielerin hat Williams erstes Match in London seit den US Open 2022 beobachtet und ist beeindruckt von der Leistung der Amerikanerin.

Petkovic sagt, dass Williams sich sehr gut vorbereitet hat und topfit ist. Sie erwähnt, dass Williams einen Aufschlag mit 120 Meilen pro Stunde rausgehauen hat, was ein typisches Zeichen für die Spielerin ist. Petkovic glaubt, dass Williams eine Wild Card für das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon benötigen würde, um teilzunehmen. Sie denkt jedoch, dass Williams eine solche Karte sicher bekommen würde.

Die Generalprobe auf Rasen in Berlin könnte die Chancen von Williams erhöhen, in London zu spielen. Williams hat bereits angekündigt, dass sie am Sonntag mit Muchova trainieren wird, um sich auf das Turnier vorzubereiten





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Serena Williams Andrea Petkovic Comeback Grand-Slam-Turnier Wimbledon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Partnerin verletzt: Serena Williams' Comeback endet abruptDie Doppelpartnerin von Serena Williams verletzt sich. Nach nur einem Match ist das Comeback des Tennisstars in London damit vorbei.

Read more »

Doppelpartnerin verletzt: Serena Williams' Comeback endet unglücklichSerena Williams scheint bei ihrem Tennis-Comeback in London topfit zu sein, nicht aber ihre 25 Jahre jüngere Doppelpartnerin. Victoria Mboko muss verletzt zurückziehen.

Read more »

Serena Williams' Turnier-Comeback findet abruptes EndeNach nur einem Spiel ist die Wiederbelebung von Serena Williams Tenniskarriere vorerst pausiert. Eine Verletzung zwingt sie und ihre Partnerin zum Rückzug. Ein weiteres Ziel hat die 44-Jährige aber bereits anvisiert.

Read more »

Comeback in Gefahr? Serena Williams' Partnerin ist verletztRückkehr mit Hindernissen: Nach Partner-Verletzung scheidet Serena Williams vorzeitig aus dem Queen's Club-Turnier aus.

Read more »