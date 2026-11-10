Andreas Christensen fällt aus: Dänemarks Nationaltrainer Brian Riemer über Tränen-Telefonat mit Barcelona-Star

Andreas Christensen muss die Länderspiele gegen Portugal und Norwegen pausieren. Nationaltrainer Brian Riemer erklärt das Tränen-Telefonat und die medizinischen Gründe.

Der dänische Nationaltrainer Brian Riemer musste am Sonntagabend ein persönliches Gespräch führen, das ihn emotional sehr beanspruchte. An der anderen Telefonleitung befand sich sein Kapitän und Innenverteidiger Andreas Christensen, der laut Riemer weinte. Der Spieler hatte seine Absage für die bevorstehenden Pflichtspiele bekannt gegeben, obwohl er jüngst bereits wieder für seinen Verein, den FC Barcelona, auflief.

Spielermeldung im September verursachte Unsicherheit

Die Grundlage für die aktuelle Situation ist eine Verletzung, die Andreas Christensen bereits im September erlitten hat. Damals zog sich der Abwehrchef einen Oberschenkelschaden am linken Bein zu. Seitdem durchläuft der Profi ein spezielles medizinisches Aufbauprogramm. Diese Reha-Maßnahme kann ausschließlich sein Arbeitgeber, der FC Barcelona, sicherstellen und durchführen. Nationaltrainer Brian Riemer bestätigte, dass Christensen in dieser Phase keine Belastungen durch die Nationalmannschaft verkraften kann.

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Emotionales Telefonat mit frustriertem Teamchef

Brian Riemer schilderte das Gespräch mit Andreas Christensen als äußerst bewegend. Der Trainer gab an, dass er am Telefon praktisch einen weinenden Mann vor sich hatte. Dieser Zustand resultiere nicht aus mangelnder Motivation, sondern aus tiefer Frustration und Wut über die aktuelle Unfähigkeit, dem Team beizustehen. Riemer betonte eindringlich, dass Andreas Christensen die dänische Nationalmannschaft sehr liebt. Der Ärger entspringe also der Unfähigkeit, genau dort helfen zu können, wo er es am dringendsten bräuchte.

Druck durch Verein spielt keine Rolle

Es bestehen keine Zweifel daran, dass der FC Barcelona keinerlei Einfluss auf die Absage von Andreas Christensen genommen hat. Nationaltrainer Brian Riemer stellte klar, dass die Entscheidung ausschliesslich beim Spieler selbst lag. Der dänische Coaches unterstrich den wichtigen Unterschied zwischen Druck, der auf einen Klub ausgeübt wird, und Druck, der auf ein Individuum wirkt. Man müsse stets den Respekt vor dem Einzelnen wahren, da dieser allein über seine Einsatzfähigkeit entscheide.

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Christensen erkannte eigene Grenzen für die Nationalelf

Andreas Christensen hat selbst eingeschätzt, dass sein Körper noch nicht für zwei weitere Länderspiele belastbar ist. Obwohl der Profi kürzlich 30 Minuten für den FC Barcelona auf dem Feld stand, reicht dies für eine sofortige Rückkehr in die Nationalmannschaft nicht aus. Brian Riemer erklärte, dass ein Einstieg ins Nationalteam-Camp derzeit nicht Sinn ergibt, da dort die notwendige spezifische Betreuung nicht geleistet werden kann. Christensen arbeitet weiterhin eng mit seinem Physiotherapeuten und Trainer im Klub zusammen.

Konsequenzen für die kommenden Pflichtspiele

Die Absage von Andreas Christensen hat direkte Auswirkungen auf die kalendarisch nahen Aufgaben der dänischen Auswahl. Das erste anstehende Spiel findet am kommenden Samstag in Portugal statt. Drei Tage später folgt dann das Heimspiel gegen Norwegen. In beiden Partien muss Brian Riemer auf seinen Abwehrchef verzichten. Die Entscheidung wurde mit blutendem Herzen getroffen, entspricht jedoch den medizinischen und physiologischen Notwendigkeiten des Spielers.