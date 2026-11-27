Andreas Gassen wirft Kassenärzten vor, Selbstzahler bevorzugt zu behandeln. Kritiker verweisen auf das Bundes-sozialgerichtsurteil von 2001, das solche Praktiken als verfassungswidrig einstuft.

Andreas Gassen, der geschäftsführende Vorstand der gesetzlichen Krankenversicherung, hat eine hitzige Diskussion über die Behandlung von Patienten in Deutschland entfacht. Gassen kritisierte in einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit", dass Ärzte gesetzlich versicherte Patienten oft langsamer behandeln als Kunden, die privat zahlen. Er begründete dies damit, dass das GKV-Sparpaket die Möglichkeiten der vollständigen Abrechnung von Untersuchungen für Kassenärzte eingeschränkt habe. Dies führe dazu, dass sich ein Markt für Privatzahlungen auftun werde, um den Druck im System zu entlasten.

Rechtliche Warnung des Bundessozialgerichts

Die Aussagen von Andreas Gassen stoßen auf scharfe Kritik, da sie als rechtlich höchst problematisch eingestuft werden. Am 14. März 2001 hat das Bundessozialgericht in Kassel einen klaren Präzedenzfall geschaffen, der besagt, dass Kassenärzte von versicherten Patienten keine privaten Honorare für Kassenleistungen verlangen dürfen. Die Richter stellten fest, dass finanzielle Aufwendungen für Versuchte grundsätzlich nur in Form der Sozialversicherungsbeiträge entstehen sollen. Jegliche Forderung nach zusätzlichen Zahlungen für die gleiche Leistung verstößt gegen zentrale Prinzipien der Gesetzlichen Krankenversicherung.

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Debatte um Wartelisten und Privatzuschläge

Stefanie Stoff-Ahnis, die Vizevorsitzende des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung, warf Gassen indirekt vor, Patienten für Honorarforderungen in Geiselhaft zu nehmen. Gassen verteidigte seine Position jedoch mit der Aussage, dass Praxen Kassenpatienten lediglich zu späteren Terminen behandeln würden, da sie aufgrund der Abrechnungsgrenzen weniger Untersuchungen voll abrechnen dürfen. Er betonte, dass die Behandlung selbst ohne weitere Kosten erfolge, der Termin jedoch deutlich nach hinten verschoben werde. Diese Logik überzeugt Kritiker wie den Sozialrechtler Felix Welti von der Universität Kassel nicht, der betont, dass zeitnahe Termine nicht außerhalb des Kassenkatalogs liegen dürfen.

Gefahr der Zwangslage für Versicherte

Ulrich Becker, Direktor des Münchner Max-Planck-Instituts für Sozialrecht und Sozialpolitik, warnt vor der psychologischen und rechtlichen Falle solcher Modelle. Wenn Ärzte gesetzlich Versicherten kurzfristig nur einen Termin in einer Privatsprechstunde anbieten, entsteht der falsche Eindruck, dass schnelle Hilfe nur gegen Geld erhältlich ist. Das Bundessozialgericht warnte bereits im Jahr 2001 davor, dass Patienten in eine Zwangslage geraten könnten. Wer die privatärztliche Leistung ablehnt, fürchtet oft, den Zugang zu seinem vertrauten Arzt zu verlieren, was keine echte Entscheidungsfreiheit darstellt.

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Position der Kassenärztlichen Bundesvereinigung

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) hat sich in einer Praxisinfo im Juli klar zur Rechtsprechung des Bundes-sozialgerichts geäußert. Die KBV stellt heraus, dass die direkte Aufforderung zur Privatsprechstunde nicht mit der Rechtsprechung vereinbar ist. Eine privatärztliche Behandlung von GKV-Versetzten setzt den freien, ausdrücklichen Wunsch des Patienten sowie eine vorherige wirtschaftliche Aufklärung und schriftliche Vereinbarung voraus. Kassenärzte dürfen Kassenpatienten nicht aktiv dazu drängen, als Selbstzahler behandelt zu werden, um die Abrechnungsgrenzen zu umgehen.

Zukunft der vertragsärztlichen Versorgung

Trotz der rechtlichen Klartexte bleibt die Frage, wie mit den Engpässen in der vertragsärztlichen Versorgung umgegangen werden soll. Andreas Gassen rechnet weiterhin mit mehr Selbstzahler-Terminen, da sich der Markt unter dem Druck des Systems öffne. Kritiker wie Felix Welti und Ulrich Becker fordern jedoch, dass die Wartezeiten von medizinischen Kriterien und nicht von der Zahlungsfähigkeit abhängen sollten. Die aktuelle Debatte zeigt, dass das Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichem Druck der Ärzte und dem gesetzlichen Auftrag der gesetzlichen Krankenkassen weiter besteht und eine klare rechtliche Linie notwendig ist.