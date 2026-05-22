Andreas' Gunst: Wer hat das Herz des Bauern erobert?

Das Buhlen um Andreas' Gunst nimmt Fahrt auf. Katharina und Jasmin, zwei Frauen, die sich um den Bauern Gunst bemühen, um ihn zu erobern. Während Katharina fleißig arbeitet und sich auf dem Hof anstrengt, versucht Jasmin mit einem perfekten Styling. Andreas genießt die Konkurrenz und sucht vor allem Jasmins Nähe.

Das Buhlen um Andreas' Gunst nimmt Fahrt auf. Doch für wen schlägt das Herz des 46-Jährigen? Achtung, es folgen Spoiler! Katharina , die bereits jetzt schon Hals über Kopf in den 46-Jährigen verliebt ist, hat mit Jasmin eine knallharte Konkurrentin.

Denn während Katharina versucht, sich durch Fleiß und ihre Mitarbeit auf dem Hof hervorzutun, setzt Jasmin auf ein perfektes Styling. Andreas genießt das sichtlich. Immer wieder kommt es zwischen den beiden zu Augenkontakt, was Jasmins Herz schneller schlagen lässt: "Auf meiner Haut spür ich so richtig seine intensiven Blicke. Es kribbelt dann überall, ich krieg Schmetterlinge im Bauch.

Ich fühl mich so, als ob er mich mit den Blicken ausziehen würde. Aber das macht ihn sympathisch.

" Das bleibt natürlich nicht unbemerkt. Doch noch ist Katharina sich sicher, Andreas von ihren Qualitäten überzeugen zu können und durch ihr tatkräftiges Anpacken im Stall sexy auf ihn zu wirken. Ihre Taktik droht jedoch nicht aufzugehen, denn mit ihrer vermeintlichen Unbeholfenheit gelingt es Jasmin, nicht nur Blick- sondern auch Körperkontakt zu Andreas herzustellen. Dennoch zeigt sich Andreas im Einzelinterview vermeintlich unentschlossen.

Mag er lieber das fleißige Bienchen oder die Frau, die mit ihren Reizen versucht zu überzeugen?

"Was zur Zeit besser funktioniert, weiß ich selber noch nicht. " Doch so wirklich abnehmen kann man Andreas diese Aussage nicht. Denn immer wieder sucht der 46-Jährige vor allem Jasmins Nähe. Auch als der "Bauer sucht Frau International"-Kandidat mit seinen Beiden Hofdamen auf die Weide geht, ist es Jasmin, die er für ein wenig Zeit zu zweit zur Seite nimmt.

In einem Vier-Augen-Gespräch möchte er von seiner Hofdame wissen, ob sie sich ein Leben mit ihm auf dem Hof vorstellen könne. Für Jasmin steht fest: auf jeden Fall! Harte Arbeit sei sie schließlich gewohnt und die Anziehung zu Andreas ist von ihrer Seite aus auch da. Und wie steht es um ihn?

Auch Andreas ist sehr angetan von seiner Auserwählten. Nicht nur macht er ihr Komplimente für ihr Aussehen, sondern auch ihren Charakter. Jasmin ist sich sicher: "Seine Blicke sagen alles. Meine doch auch.

" Doch noch ist auch Katharina auf dem Hof. Wie steht Andreas nun zu ihr? Jasmin will wissen, ob die Hundebesitzerin ihm genauso gefällt wie sie. Andreas gerät in Bedrängnis: "Das ist eine schwierige Frage.

Na genauso... sie ist ja ganz... irgendwie seid ihr ja zwei bisschen verschiedene Frauen.

" Offenbar möchte er sich noch immer nicht festlegen. Doch ein zurückhaltendes Nicken, als Jasmin betont, sie sei mitreißender verrät wohl, wie es in seinem Inneren aussieht





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