CDU-Experte Andreas Mattfeldt kritisiert die geplanten 210 Milliarden Euro Neuverschuldung für 2027. Er fordert sofortige Sparmaßnahmen, um eine drohende Staatspleite abzuwenden.

Der dienstälteste Haushaltsexperte der CDU im Deutschen Bundestag, Andreas Mattfeldt, warnt eindringend vor einer drohenden Staatspleite. Mattfeldt sieht den Bundeshaushalt 2027, der in dieser Woche verabschiedet werden soll, als kritischen Wendepunkt, an dem sich die aktuellen Defizite in eine nicht mehr beherrschbare Finanzkrise verwandeln könnten. Der 57-jährige Politiker betont, dass die Politik seit Jahren eine Selbstbedienungsmentalität im Staatshaushalt toleriert, die nun die Konsequenzen eingeholt hat. Er warnt davor, dass ohne fundamentale Änderungen die finanzielle Handlungsfähigkeit des Bundes staatszerstörend sein wird.

Gigantischer Schuldenberg für 2027

Die konkreten Zahlen, die für den Haushaltsplan 2027 im Bundestag beschlossen werden sollen, belegen die Dringlichkeit der Warnung von Andreas Mattfeldt. Die Koalition aus Union und SPD plant, im regulären Haushalt fast 123 Milliarden Euro neue Kredite aufzunehmen. Diese Summe addiert sich zu den geplanten Sondervermögen, wodurch insgesamt rund 210 Milliarden Euro an neuem Schuldenstand für das kommende Jahr eingeplant sind. Diese massive Verschuldung lastet auf einem bereits bestehenden, gigantischen Schuldenberg, der die finanziellen Spielräume des Staates stark einschränkt.

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Der Bundeshaushalt 2027 sieht Gesamtausgaben in Höhe von 560,9 Milliarden Euro vor, was dem höchsten jemals in Deutschland veranschlagten Betrag entspricht. Ein erheblicher Teil dieser Summe fließt in den Schuldendienst. Für die Zinszahlungen sind aktuell rund 41,4 Milliarden Euro vorgesehen. Diese Belastung wird sich bis zum Jahr 2030 verdoppeln und auf mehr als 80 Milliarden Euro ansteigen. Diese Entwicklung zeigt, dass ein erheblicher Teil der staatlichen Einnahmen bereits für die Bedienung alter Schulden gebunden ist, was neue Investitionen erschwert.

Kritik an Förderstrukturen und Bürokratie

Andreas Mattfeldt übte scharfe Kritik an der aktuellen Ausgabepolitik und der Effizienz staatlicher Institutionen. Er stellt die Notwendigkeit der Finanzierung von Biodiversitätsmaßnahmen im Ausland infrage und fragt, ob Deutschland in diesem Umfang solche Kosten übernehmen muss. Besonders die staatliche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, die GIZ, sieht er kritisch. Mattfeldt hinterfragt, ob eine derartige Organisation mit nahezu 25.000 Mitarbeitern in der jetzigen Form noch Sinn ergibt oder ob hier erhebliches Einsparpotenzial besteht.

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Auch bei konkreten Förderprogrammen zeigt der CDU-Experte kein Verständnis für die aktuelle Praxis. Er kritisiert Kaufprämien für Elektroautos scharf und argumentiert, dass hohe Spritpreise bereits ausreichende Anreize für ein umweltbewusstes Verhalten der Bürger darstellen. Darüber hinaus moniert Mattfeldt, dass es Unternehmen gibt, deren Geschäftsmodell weniger auf wirtschaftlicher Wertschöpfung beruht, sondern auf dem geschickten Abschöpfen staatlicher Fördergelder. Er warnt vor diesen hohen Mitnahmeeffekten, die letztlich die Staatskasse belasten, ohne einen echten volkswirtschaftlichen Nutzen zu stiften.

Radikale Umkehr und Sparpotenziale

Der langjährige Parlamentarier fordert von der Bundesregierung keine kleinen Kurswechsel, sondern eine grundlegende Neuordnung der Ausgabenpolitik. Er rechnet vor, dass ein Potenzial von mehreren Milliarden Euro eingespart werden kann, wenn man die Haushaltsstellen dem tatsächlichen Bedarf anpasst. Mattfeldt betont, dass im Staatsetat noch immer erhebliche Luft eingebucht ist. Diese Einsparungen sollten bereits im Januar 2027 bei der Prüfung jeder einzelnen Haushaltsposition berücksichtigt werden, um die Finanzlage zu stabilisieren.

Trotz der scharfen Kritik empfiehlt Andreas Mattfeldt seiner Fraktion, dem aktuellen Bundeshaushalt 2027 zuzustimmen. Dies sei jedoch nur als Notlösung zu verstehen, um den politischen Alltag aufrechtzuerhalten. Der eigentliche Fokus muss auf dem Haushaltsjahr 2028 liegen. Hier müsse ein umfassender und konsequenter Sparkurs eingeleitet werden. Mattfeldt fordert, dass Kanzleramt, Finanzministerium und die Regierungsfraktionen sofort mit der Vorbereitung dieser Maßnahmen beginnen dürfen, um eine Eskalation der Lage zu verhindern.

Drohende Konflikte mit der SPD

Ein zentrales Problem sieht Mattfeldt in der Haltung der sozialdemokratischen Koalitionspartner. Er äußert den Verdacht, dass die SPD-Führung lieber an den gewohnten Strukturen festhält und die warnenden Signale der Finanzlage ignoriert. Der CDU-Experte befürchtet, dass eine Fortsetzung der heutigen Politik auf Raten zu einer Haushaltsnotlage führen wird. Sollte man erst in eine solche Notlage gedrängt werden, würden die notwendigen Einschnitte für die Bevölkerung ungleich härter und schmerzhafter ausfallen, als sie es jetzt sein müssten.

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Andreas Mattfeldt richtet seinen Appell auch an seine eigene Generation. Er fordert ethische Verantwortung im Umgang mit dem staatlichen Vermögen und warnt davor, Kindern und Enkeln einen Staat zu hinterlassen, dessen finanzieller Spielraum bereits vollständig verbraucht ist. Sein Fazit ist klar: Wohltaten verteilen zu können, sei jede Regierung in der Lage, doch die langfristige Tragfähigkeit des Staates dürfe nicht dem kurzfristigen politischen Opportunismus geopfert werden. Die kommende Woche im Bundestag wird daher zum Probelauf für die finanzielle Zukunft Deutschlands.