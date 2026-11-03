Der Schriftsteller Andreas Neumeister ist im Alter von 67 Jahren in München verstorben. Der Suhrkamp-Verlag und die Literaturkritik würdigen seinen Einfluss auf die Popliteratur der 1990er Jahre.

Andreas Neumeister ist in seiner Heimatstadt München verstorben. Der Suhrkamp Verlag bestätigte den Tod des Schriftstellers. Neumeister wurde 67 Jahre alt. Er gilt als eine zentrale Figur der Popliteratur in Deutschland. Seine Texte prägten die literarische Szene der 1990er Jahre maßgeblich.

Das Suhrkamp Pop-Projekt und die Spex-Anzeige

Der Suhrkamp Verlag positionierte sich in den neunziger Jahren explizit im Bereich der Popliteratur. Im Jahr 1998 schaltete der Verlag eine Anzeige in der Zeitschrift Spex. Diese Publikation war damals die tonangebende Popkultur-Zeitschrift in Deutschland. Die Anzeige zeigte den Schriftzug POP in drei großen Lettern.

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Diese Kampagne bewarb drei neue Titel von Autoren, die zur Popliteratur gezählt wurden. Dazu gehörte die Erzählung Rave von Rainald Goetz. Auch das Buch Gut Laut von Andreas Neumeister wurde als Roman beworben. Neumeister argumentierte damals für den Schriftzug Pop in Großbuchstaben. Er prägte den Satz: Das Wort Pop kennt keinen Artikel.

Literarischer DJ und Stil der Collage

Andreas Neumeister wurde 1959 in Starnberg geboren. Er galt als der Poplyriker unter den Popschriftstellern. Seine Arbeit war vom Sampling und der Collage geprägt. Man kann ihn als einen literarischen DJ bezeichnen. Lange vor dem kommerziellen Erfolg des Labels Popliteratur experimentierte er damit.

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In der Tradition von Rolf Dieter Brinkmann nutzte er eine am Pop orientierte Prosa. Bücher wie Äpfel vom Baum im Kies und Salz im Blut handeln von seiner Kindheit und Jugend in München. Diese Texte waren nicht episch oder realistisch. Stattdessen bestanden sie aus kleinen Versatzstücken und losen Erinnerungssplittern.

Neumeister integrierte Listen und Statistiken in seine Werke. Er beobachtete die Zeitgenossenschaft genau. Sein Ziel war es, mehr words per minute zu schreiben. Er wollte words per decade und words per age erfassen. Das Buch Gut Laut verstand er im Kontext elektronischer Musik. Es fungierte wie das Lexicon of Love für die Popmusik der Achtzigerjahre.

Politik, Reisen und das Prinzip Klang

Der Band Angela Davis löscht ihre Website verfolgte dieses Programm weiter. Neumeister verband Pop und politisches Denken in seinen Texten. Er stellte die Frage nach Vortäuschung falscher Tatsachen oder Vortäuschung richtiger Tatsachen. Er zog das Fazit, dass die Sache erst ernst sei, wenn Werbeblöcke gestrichen werden.

Sein Werk Eine Reise durch die Metropolen der Welt umfasst Paris, Mexico City und Los Angeles. Es erwähnt auch Köln und München. Das Buch erinnert nur fern an einen Roman. Ein erzählendes Ich und einige Figuren tauchen auf. Doch der große Kompilator und Collagist Andreas Neumeister steht im Vordergrund.

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Er reiht seine Wörter- und Prosaketten durchdacht aneinander. Manchmal schaltet er den Zufallsgenerator an. Dann schreibt er, was ihm gerade einfällt. Beispiele sind Hunger, müde, steif. Er bettet topografische Erörterungen Münchens aus den siebziger Jahren in private Erinnerungen ein. Ein Vater kam als Bauleiter bei olympiawichtigen Bauten spät nach Hause.

Nachlass und das Vermächtnis von Köln

Neumeister ging es häufig primär um den Klang der Worte. Er schrieb eine gut klingende Prosa. Er formulierte dies in seinen Büchern deutlich. Bilbao-Effekt klingt gut. Wohlfühlbahnhof klingt besser. Sex architecture klingt gut. Ku'damm klingt nicht besonders urban.

Das Buch Könnte Köln sein sollte sein Vermächtnis werden. Es hätte mindestens einen Preis für den besten Buchtitel der Popliteratur verdient. Wie ein respektierter Musiker widerstand jedem Comeback-Versuch. Andreas Neumeister zog sich aus dem Pop- und Literaturbusiness zurück.

Nun ist Andreas Neumeister gestorben. Der Suhrkamp Verlag meldet den Tod. Er lebte in seiner Heimatstadt München. Sein literarisches Erbe bleibt relevant. Die Popliteratur der neunziger Jahre ist ohne ihn nicht denkbar. Seine Texte dienen als Referenz für klangliche und kulturelle Analysen der damaligen Epoche.