Andreas Obst spricht über seine Karriere und seine Zukunft bei Bayern

Andreas Obst, der erste deutsche MVP in der BBL seit Pascal Roller vor 22 Jahren, spricht über seine Karriere und seine Zukunft bei Bayern. Er spricht über seine Anfänge in Opas Garten, seine Entwicklung und seine Ziele mit dem Verein.

Die Playoffs in der BBL laufen. Der große Favorit auf den Meistertitel ist Bayern München . Liga-MVP Andreas Obst spricht über seine Anfänge in Opas Garten , die Titelpflicht und den emotionalen Abschied von Ex- Trainer Gordon Herbert.

SPORT BILD: Herr Obst, Sie sind der erste deutsche MVP in der BBL seit Pascal Roller vor 22 Jahren. Wie stolz macht Sie das? Andreas Obst (29): Das freut mich sehr, weil ich über die Jahre eine ganze Menge Arbeit hineingesteckt habe. Wenngleich ein Mannschaftstitel jede individuelle Auszeichnung toppt.

Und ohne den Team-Support wäre diese MVP-Trophäe sowieso nicht möglich. Das war ein ergreifender Moment. Mein Opa hatte damals in Halle einen Korb im Garten. Auf den habe ich mit acht oder neun Jahren meine ersten Würfe gemacht – und das oft stundenlang.

Wer weiß, ob ich ohne meinen Opa Basketballer geworden wäre? Meine Oma will auch noch einen Kuchen für unser Team backen. Ihr Repertoire ist groß, am liebsten mag ich ihren Schmandkuchen. Früher galten Sie als reiner Wurfspezialist, inzwischen lobt Sie nicht nur Ihr Trainer Svetislav Pesic als kompletten Spieler, der auch zum Korb zieht, passt und verteidigt.

Wie sehen Sie Ihre Entwicklung? Ich habe über die Jahre viel an meiner Vielseitigkeit gearbeitet. Ein guter Wurf allein reicht nicht, das war mir klar, auch weil ich mir andere Spieler in Europa und der NBA angeschaut habe. Mein Selbstbewusstsein war immer groß genug, um mich als Spieler breiter aufzustellen.

Dieses Jahr habe ich endlich die Rolle bekommen, auf dem Feld mehr machen zu dürfen. Der Titel ist Pflicht, ganz klar. Mit dem Pokalsieg hat es leider nicht geklappt, umso wichtiger ist es für uns, den Meistertitel zu holen. Das haben wir uns erarbeitet.

Daher nehmen wir diese Rolle an. Jedem Spieler, der zu den Bayern geht, ist bewusst, dass man hier auf nationaler Ebene Titel gewinnen muss. Trotz einiger Angebote aus dem Ausland haben Sie Ihren Vertrag bei Bayern bis 2029 verlängert. Welche Ziele haben Sie mit dem Verein?

Auf nationaler Ebene wollen wir weiter Titel gewinnen. Und europäisch wollen wir weiter wachsen und nach oben kommen. Mein Traum ist es, einmal ins Final Four der Euroleague einzuziehen. Als neuer Sportdirektor kommt Thorsten Leibenath, den Sie noch aus Ulmer Zeiten kennen.

Eine gute Wahl? In Ulm wurde in den vergangenen Jahren sehr gut gearbeitet, der Verein ist immer seiner Identität treu geblieben, man hatte ein gutes Auge für neue, junge Spieler. Das spricht für ihn





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