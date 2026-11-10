Andreas Patz als neuer Cheftrainer von FSV Zwickau im Gespräch

FSV Zwickau könnte mit Andreas Patz einen erfahrenen Trainer aus Belgien gewinnen. Der Ex-Co-Trainer von Anderlecht soll die Schwänke stabilisieren und für Aufsehen sorgen.

Andreas Patz gilt als möglicher Nachfolger für den Cheftrainerposten des FSV Zwickau in der Nordost-Regionalliga. Der 43-jährige Co-Trainer verließ kürzlich den belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht und könnte damit den Schritt in die westsächsische Region antreten. Patz war bereits am vergangenen Sonntag anwesend, als der FSV im Heimspiel gegen Lok Leipzig in der GGZ-Arena auftrat.

Trainerwechsel im Blick der Vereinsführung

Die Sportdirektion des FSV Zwickau betrachtet die Verpflichtung von Andreas Patz als sinnvolle Lösung für das aktuelle Trainerproblem. Robin Lenk, der 42-jährige Sportdirektor des Vereins, argumentiert, dass der gebürtige Thüringer über ausreichende Erfahrung in der Struktur des ostdeutschen Fußballs verfügt. Patz kennt die Gegebenheiten durch seine früheren Stationen in den Nachwuchsabteilungen von Rot-Weiß Erfurt und Carl Zeiss Jena genau.

Also read Lok Leipzig besiegt FSV Zwickau mit 2:1 und festigt Auswärtsserie

Seine letzte Funktion in Belgien endete mit dem Auslauf seines Vertrags im Sommer. Zuvor hatte er den Verein aus Anderlecht als Co-Trainer begleitet, einem Teilnehmer an der Europa League. Der Wechsel in die Regionalliga wäre ein deutlicher Schritt nach unten im Vergleich zur höchsten europäischen Vereinswettbewerb, bietet aber die Chance auf eine neue sportliche Perspektive.

Historische Erfolge und aktuelle Trainerbilanz

Die Qualifikation von Andreas Patz für das Traineramt wird durch seine statistischen Leistungen untermauert. Zwischen Oktober 2021 und November 2022 stand er für 44 Partien als Cheftrainer von Carl Zeiss Jena an der Seitenlinie. In dieser Zeit erzielte er einen durchschnittlichen Punkteschnitt von 1,93 Punkten pro Spiel in der Regionalliga Nordost.

Advertisement

Diese Quote steht in einem starken Kontrast zur aktuellen Situation beim FSV Zwickau. Der Verein, der nach einer starken Vorsaison auf dem dritten Tabellenplatz startete, liegt aktuell nur auf dem elften Rang. Der durchschnittliche Punkteschnitt der Zwickauer liegt derzeit bei lediglich 1,19 Punkten pro Spiel, was die Notwendigkeit einer sportlichen Stabilisierung verdeutlicht.

Sportlicher Werdegang und Vereinsgeschichte

Seinen Aufstieg im Trainerstab dokumentierte Andreas Patz in der zweithöchsten deutschen Spielklasse. Als Co-Trainer assistierte er Ex-Zwickau-Coach Joe Enochs und gelangte mit dem SSV Jahn Regensburg im Jahr 2024 in die 2. Bundesliga. Nach der Entlassung von Enochs übernahm Patz das Chefamt, scheiterte jedoch mit einem schwachen Kader am Erhalt des Klassenerhalts in der Bundesliga-Unterklasse.

Die sportliche Entwicklung in Regensburg war aussichtslos, woraufhin das Kapitel im Mai 2025 offiziell beendet wurde. Im März 2026 kehrte Patz nach Belgien zurück, wo er zuvor bereits unter Bernd Storck bei Cercle Brügge tätig war. Der FSV Zwickau könnte somit auf einen Trainer zurückgreifen, der bereits Erfahrung in der Förderung und Stabilisierung von Mannschaften sammelte.

Einzigartiger historischer Bezug nach Zwickau

Ein Wechsel von Andreas Patz vom Europapokal-Teilnehmer zum Viertligisten würde eine kuriose historische Note tragen. Im Jahr 1976 bestritten die größten Spiele der Klubgeschichte des FSV Zwickau im Halbfinale des Europapokals der Pokalsieger gegen den späteren Titelträger RSC Anderlecht.

Advertisement

Die Auswärtspartien endeten mit deutlichen Ergebnissen von 0:2 und 0:3 zu Gunsten der belgischen Mannschaft. Dieser historische Kontrast unterstreicht die Dramatik eines potenziellen Trainerwechsels. Es bleibt abzuwarten, ob Patz nicht der einzige Kandidat für die Nachfolge des bisherigen Trainers Schmitt sein wird. Die Vereinsführung wird die weiteren Schritte sorgfältig abwägen.