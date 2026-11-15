Andreas Patz verlässt FSV Zwickau: Neuer Trainer bei färöischem Erstligist B36 Tórshavn

FSV Zwickau verliert Trainer Andreas Patz an B36 Tórshavn. Der 43-Jährige unterschreibt in Färöer-Inseln einen Zwei-Jahres-Vertrag. Hintergrund zu den Gründen und der Suche im Sachsenverein.

Andreas Patz hat seine sportliche Zukunft klar definiert und sich gegen eine Rückkehr in die deutsche Regionalliga sowie gegen ein Engagement in Sachsen entschieden. Der 43-jährige Trainer unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag beim färöischen Erstligisten B36 Tórshavn. Diese offizielle Verpflichtung gibt der nordische Verein in seiner Social-Media-Kommunikation bekannt und beendet damit die Spekulationen um die Besetzung der Cheftrainerspur im ostdeutschen Fußball.

Der Wechsel nach Tórshavn im Detail

B36 Tórshavn präsentiert Andreas Patz als neuen strategischen Kopf im Trainerstab. Die Verantwortlichen des Klubs aus der Hauptstadt der Färöer-Inseln begründen die Entscheidung mit dem großen Potenzial des deutschen Sportfunktionärs. Patz wird ab sofort für die nordische Liga verantwortlich sein und dort das nächste Kapitel in der langjährigen Geschichte des traditionsreichen Vereins einleiten. Seine erste große Aufgabe besteht darin, die Mannschaft für die Herausforderungen der färöischen Meisterschaft vorzubereiten.

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Die Vertragslaufzeit ist explizit auf zwei Jahre festgelegt worden. Dies bietet sowohl dem Verein als auch dem Trainer ausreichend Zeit, um langfristige Strukturen zu etablieren und sportliche Ziele nachhaltig zu verfolgen. Für den gebürtigen Bad Salzunger bedeutet der Schritt eine internationale Neuausrichtung seiner Laufbahn abseits des gewohnten deutschen Ligabetriebs.

Patz verlässt den deutschen Markt vorzeitig

Für den FSV Zwickau enden die Hoffnungen auf eine Verpflichtung des erfahrenen Trainers nun definitiv. Andreas Patz zog es nicht ins Westerzgebirge, obwohl der Nordost-Regionalligist ihn lange als Favoriten gehandelt hatte. Nach der Trennung von Rico Schmitt hatte die Vereinsführung aus Westsachsen intensiv mit Patz verhandelt. Der 43-Jährige war sogar bereits live bei einem Heimspiel gegen Lok Leipzig im Stadion gesichtet worden, was die ernsten Absichten der Zwickauer untermauerte.

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Bild hatte über das große Interesse des FSV Zwickau berichtet, doch nun durchkreuzt der Wechsel nach Färöer diese Pläne. Die Westsachsen müssen nun einen anderen Kandidaten für das Traineramt finden. Die Suche geht weiter, wobei die aktuelle sportliche Lage keine unmittelbare Entwarnung zulässt, da eine stabile Führung auf der Bank dringend benötigt wird.

Qualifikation und bisherige Stationen

Andreas Patz bringt eine solide Ausbildung und diverse Erfahrungen aus verschiedenen europäischen Ligen mit. Zuletzt war er als Co-Trainer bei Anderlecht aktiv, einem der Spitzenklubs in Belgien. Diese Station im westeuropäischen Fußballdesign bereicherte seinen methodischen Horizont erheblich. Vor seiner Zeit in Antwerpen führte er den SSV Jahn Regensburg als Cheftrainer durch die 2. Liga.

In seiner offiziellen Stellungnahme zu diesem Karrieresprung betonte Patz seine emotionale Verbundenheit mit der neuen Umgebung. Er erklärte stolz, Teil der B36-Familie zu werden und gemeinsam mit dem Verein eine neue Erfolgsgeschichte zu schreiben. Diese Worte unterstreichen die Motivation, sich der kulturellen und sportlichen Identität der färöischen Inseln zu stellen und sich dort als Trainer neu zu beweisen.

Auswirkungen und Interimslösung in Zwickau

Durch die Absetzung von Patz muss sich der FSV Zwickau schnell neu orientieren. Für den laufenden Spielbetrieb und die Vorbereitung auf die weiteren Aufgaben übernimmt vorerst Daniel Rupf die Verantwortung. Der Interimstrainer saß bereits jüngst beim 2:1-Sieg im Landespokal-Achtelfinale in Riesa auf der Bank. Diese Leistung unter Beweis zu stellen war wichtig, um die Mannschaft weiterzuführen.

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Die Vereinsführung steht nun unter Druck, einen dauerhaften Nachfolger zu finden. Die Zeit drängt, da die Regionalliga-Saison weitergeht und strategische Planungen für die kommenden Monate angepasst werden müssen. Während B36 Tórshavn mit Patz einen neuen Hoffnungsträger präsentiert, bleibt beim FSV Zwickau die Frage nach der langfristigen Trainerperspektive offen.