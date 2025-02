Andreas Prochaska kehrt mit „Welcome Home Baby“ in eindrucksvoller Weise zurück

Der Horror-Thriller „Welcome Home Baby“ von Andreas Prochaska sorgt auf der Berlinale für eine beklemmende Atmosphäre. Der Film, der nach 11 Jahren Wartezeit auf einen neuen Kinofilm von Prochaska erscheint, setzt mit schleichender Psycho-Paranoia und schaurigen Bildkompositionen ein unheimliches Grusel-Spektakel auf. Julia Franz Richter verkörpert die Protagonistin Judith, die in einem Dorf aus Frauen gefangen ist und langsam ihren Verstand verliert.

Regisseur Andreas Prochaska ist ein Beweis dafür, dass gute deutschsprachige Genre- Film e entstehen können. Sein neuer Horror -Thriller „ Welcome Home Baby “ sorgt auf der Berlinale für eine beklemmende Anspannung, die immer stärker eskaliert. Seltsame Farben und Formen tauchen zu Beginn des Film s auf, in dem die Kamera schließlich kopfüber in ein Waldstück vorstößt.

Umso klarer ist dann die junge Frau zu erkennen, die sich inmitten dieser einsamen Natur zurückzieht, um die Panorama-Sektion zu eröffnen. Bereits das allein ist Grund zur Freude, denn der letzte Kinofilm von Prochaska liegt mittlerweile 11 Jahre zurück und hat die Wartezeit auf sein neues Werk nicht leicht gemacht. Der verschneite Alpen-Reißer über einen geheimnisvollen Fremden in einem kleinen Dorf atmete den Spirit alter Western-Größen und entwickelte trotzdem eine moderne Spannung, die so mitreißend wie beeindruckend war. „Welcome Home Baby“ knüpft jetzt wieder an vorherige Prochaska-Filme wie „der Arzt war und ihr ein Haus vererbt hat“ an. Da Judith ihn aber kaum kannte und keine Beziehung zum Ort hat, will sie den Nachlass schnellstmöglich über eine Maklerin verkaufen. Dass Judith das Haus loswerden will, scheint ihr gar nicht zu passen. Nicht weniger verschroben und schaurig tritt der Rest der kleinen Dorfgemeinde auf, die fast nur aus Frauen besteht und bei der Protagonistin sofort Termine als deren neue Hausärztin ausmacht. Judith, die am Anfang des Films durch sie irgendwo im Wald aufwacht oder Ereignisse vergangener Tage nicht mitbekommt, gerät ins Zentrum einer unheimlichen Atmosphäre. Prochaska setzt in „Welcome Home Baby“ auf schaurige Bildkompositionen und schleichende Psycho-Paranoia. Dadurch wirkt es so, als würde sich das Dorf Judith langsam einverleiben und Teil davon werden lassen, ohne dass die Hauptfigur etwas dagegen unternehmen kann. Das Grauen in „Welcome Home Baby“, dessen Filmtitel mit fortlaufender Dauer immer klarer wird, ist in der Vergangenheit von Judith und der Dorfhistorie verborgen. Es leuchtet aber auch aus der Vergangenheit eines bestimmten Genres-Kinos. Prochaska setzt Horror-Bausteine zusammen, ohne komplett zu begeistern. Bei den kurzen Schockmomenten und gruseligen Überraschungen greift Prochaska für seinen Film tief in den Horror-Baukasten, um bekannte Elemente zusammenzusetzen. Meisterregisseur meldet sich spektakulär mit Weltuntergangsepos zurück. Als wildes Psycho-Horror-Potpourri entfacht der Film trotzdem genug Atmosphäre und skurrilen Charme, während Julia Franz Richter in der Hauptrolle glänzt. Ihre Judith kämpft weiter um jeden Funken ihres Lebens, während sich der Wahnsinn sich schon fast unkontrollierbar in ihr eingenistet hat. So wie sie sich dagegen stemmt, dass schon alles verloren ist, stemmt sich Andreas Prochaska weiterhin gegen die Unmöglichkeit eines gelungenen deutschsprachigen Genre-Kinos. Wir haben „Welcome Home Baby“ im Rahmen der Berlinale 2025 gesehen. Ein deutscher Kinostart für den Film steht zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest





Andreas Prochaska Welcome Home Baby Berlinale Horror Psycho-Thriller Julia Franz Richter Genre-Kino

