Andreas Renner freigesprochen, aber vom Dienst suspendiert

Andreas Renner, der einst der ranghöchste Polizist in Baden-Württemberg war, wurde freigesprochen, aber vom Dienst suspendiert, nachdem er sich wegen sexueller Nötigung vor dem Landgericht Stuttgart verantworten musste. Seine Verteidiger beantragten die Einstellung des Verfahrens, da sie behaupteten, das Skype-Gespräch sei in Absprache mit einem anderen Polizeibeamten heimlich aufgenommen worden, um einen Beweis zu produzieren.

NEWS TEXT: Andreas Renner (53) war der ranghöchste Polizist in Baden-Württemberg - bis sein Geschlechtsteil einen Skandal auslöste. Die Folge: Renner musste sich wegen sexueller Nötigung vor dem Landgericht Stuttgart verantworten.

Er wurde freigesprochen, ist aber vom Dienst suspendiert. Seit Dienstag sitzt er wieder auf der Anklagebank. Der Vorwurf: Bestechlichkeit. Rückblick: Im November 2021 lud Andreas Renner eine junge Kollegin aus dem Innenministerium zu einem Personalgespräch in sein Büro ein.

Später soll es in einer Kneipe zu Küssen und Umarmungen gekommen sein. In einer Seitengasse soll der Penis des obersten Polizeibeamten Andreas Renner (53) - hier vor circa fünf Jahren mit Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz - damals war er Inspekteur der Polizei und damit ranghöchster Polizeibeamter in Baden-Württemberg. Brisant: Zum Zeitpunkt des Vorfalls soll die junge Beamtin an einem Auswahlverfahren für den höheren Polizeivollzugsdienst teilgenommen haben.

Laut Staatsanwaltschaft soll ihr Renner in Aussicht gestellt haben, sie im Auswahlverfahren zu fördern - wobei er dies „mit dem Austausch von Zärtlichkeiten und sexuellen Gefälligkeiten verknüftet haben soll“. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft erfüllt das den Tatbestand der Bestechlichkeit und rechtfertigt damit eine neue Anklage. Gleich zu Beginn des aktuellen Prozesses beantragte Renners Verteidiger Prof. Dr. Endrik Wilhelm (65) die Einstellung des Verfahrens. Das Skype-Gespräch sei in Absprache mit einem anderen Polizeibeamten heimlich aufgenommen worden, „um einen Beweis zu produzieren“.

Zudem gehöre es zur selben Tat, für die sein Mandant im ersten Prozess schon freigesprochen wurde. Renner sei das Opfer einer von staatlicher Seite organisierten Mobbing-Kampagne. Richterin Verena Alexander (53) vertagte die Verhandlung auf den 22. Mai 2026 und will dann entscheiden, ob sie das Verfahren einstellt oder nicht. Im Innenministerium Baden-Württemberg läuft weiterhin





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