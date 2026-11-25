Investor und Unternehmer Andreas W. Herb übt scharfe Kritik an der wechselhaften Steuerpolitik der Bundesregierung. Er warnt vor massiven finanziellen Risiken für die MBG Group durch ungeplante Alkopop- und Zuckersteuern.

Der erfolgreiche Investor und Unternehmer Andreas W. Herb übt in einem aktuellen Interview mit Journalist Paul Ronzheimer fundamentale Kritik an der aktuellen Steuerpolitik der schwarz-roten Koalition. Er beschreibt die Entscheidungen der Bundesregierung als chaotisch und führt aus, dass die ständigen Wechsel in der Gesetzgebung zu einer massiven Unsicherheit für deutsche Unternehmen führen. Nach 33 Jahren als aktiver Unternehmer gibt Herb an, durch die politischen Entwicklungen erstmals in seiner Karriere ernsthaft verunsichert worden zu sein. Seine Kritik zielt direkt auf die mangelnde Planungssicherheit ab, die Investoren und Handelspartner vor enorme Probleme stellt.

Unberechenbare Steuerentscheidungen belasten die Planung

Andreas W. Herb erläutert in dem Gespräch detailliert, wie schwer die Situation für die Geschäftsführung der MBG Group inzwischen zu kalkulieren ist. Er schildert ein Szenario, in dem Unternehmer abends schlafen gehen und erfahren, dass eine geplante Zuckersteuer nicht kommt. Am nächsten Morgen wird diese Aussage jedoch revidiert, sodass die Steuer doch eingeführt wird. Diese Willkür wird weiter fortgesetzt, indem zunächst der 1. Januar als Startdatum genannt wird, sich die Regierung später jedoch für den 1. Januar des übernächsten Jahres entscheidet. Für einen Betreiber wie Herb stellt sich dabei die berechtigte Frage nach der fundamentalen Handlungsfähigkeit als Unternehmer in einem solchen Rechtsrahmen.

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Ähnlich unübersichtlich beschreibt Herb die Kommunikation rund um weitere neue Abgaben, wobei die widersprüchlichen Signale der Politik als besonders belastend empfunden werden. Zeitgleich werden mittags über verschiedene Kanäle Zwischenmitteilungen über eine geplante Plastiksteuer verbreitet, wobei die Auskunft mal ja, mal nein lautet. Parallel dazu wird die Einführung der Alkoholsteuer diskutiert, bei der die Antworten auf die Frage der Umsetzung ebenfalls zwischen ja und nein schwanken. Tatsächlich hat die Koalition ihre ursprünglichen Steuerpläne bereits mehrfach geändert. Die ursprünglich geplante Steuer auf zuckerhaltige Getränke soll nun erst Anfang 2028 eingeführt werden. Eine neu diskutierte Steuer auf Plastikverpackungen wurde vorerst vollständig verschoben.

Alkopop-Steuer löst Befürchtungen wegen Lagerbeständen aus

Der scharfste Widerstand kommt von Herb gegen die geplante massive Ausweitung der Alkopop-Steuer auf dem deutschen Markt. Künftig sollen dieser Regelung zufolge auch alkoholische Mischgetränke mit einem Alkoholgehalt von bis zu 15 Prozent erfasst werden. Herbs Beispiel verdeutlicht die finanzielle Belastung: Bei einer handelsüblichen 0,33-Liter-Dose mit zehn Prozent Alkohol müsste der Hersteller eine zusätzliche Steuer von rund einem Euro pro Dose zahlen. Herb nennt diese Entwicklung einen blanken Wahnsinn, da die betroffenen Summen für seine Firma beträchtlich sind. Er verweist darauf, dass er derzeit einen Lagerbestand von 10 Millionen Euro an Ware vorhält, der durch diese neue Besteuerung erheblich an Wert verlieren oder unverkäuflich werden könnte.

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Der Unternehmer warnt eindringlich vor den katastrophalen Folgen dieser kurzfristig beschlossenen Maßnahmen für seine bestehenden Lagerbestände. Er kritisiert den extrem engen Zeitplan, der keine Anpassungen seitens der Unternehmen erlaubt. Am 27. November soll der Bundestag über die neuen Regeln abstimmen, und am 18. Dezember ist die Befassung im Bundesrat vorgesehen. Bereits zum Jahreswechsel könnten die neuen Steuern greifen. Herb erklärt, dass er am 18. Dezember erfahren würde, dass seine Produkte ab dem 1. Januar pro Dose einen Euro mehr an Steuern kosten. Zusätzlich würde die Kennzeichnung der bestehenden Ware als illegal erklärt werden, was bedeuten würde, dass die produzierte, aber noch nicht verkaufte Ware ab diesem Zeitpunkt illegal sein würde.

Druck von Handelsketten und gesellschaftliche Auswirkungen

Auch die großen deutschen Handelsketten üben erheblichen Druck auf die Hersteller aus und verlangen sofortige Klarstellung zu den neuen Vorschriften. Herb stellt fest, dass er so kein Unternehmen mehr führen könne und sich nicht rechtfertigen könne, wie er zu den neuen Steuern steht. Die Handelspartner schreiben ihn direkt an und fragen nach seiner Positionierung zur Alkopop-Steuer. Sie wollen wissen, was er als Hersteller unternehmen wird, um die gestiegenen Kosten oder rechtlichen Probleme zu bewältigen. Diese Anfragen kommen von namhaften Partnern wie REWE, Kaufland und EDEKA, die ihre eigenen Planungen auf Basis der unsicheren Lage anpassen müssen.

Herbs Fazit über die aktuelle Politik der Bundesregierung ist klar und deutlich formuliert. Er stellt fest, dass es der Regierung gelungen sei, ihn als erfahrenen Unternehmer das erste Mal in 33 Jahren ernsthaft nervös zu machen. Diese Aussage unterstreicht die Schwere der Vorwürfe, da Herb als Gründer der international tätigen MBG Group und Investor in der VOX-Gründershow Die Höhle der Löwen über umfassende Branchenerfahrung verfügt. Die Marke SALITOS, die zur MBG Group gehört, ist ein bekanntes Beispiel für sein unternehmerisches Engagement. Die aktuelle Situation zeigt, wie schnell politische Unsicherheit die Stabilität etablierter Geschäftsmodelle bedrohen kann und warum verlässliche Rahmenbedingungen für das Wirtschaftswachstum essenziell sind.