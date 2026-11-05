Andreas Wolff fehlt im DHB-Kader vor belgischer EM-Qualifikation

Der deutsche Handball-Bund verzichtet bei der EM-Qualifikation gegen Belgien auf Andreas Wolff. Stattdessen bilden David Späth und Lasse Ludwig das Torwart-Duo in Berlin.

Der Deutsche Handball Bund verzichtet bei der bevorstehenden EM-Qualifikation gegen Belgien auf sein Torwart-Talent Andreas Wolff. Bundestrainer Alfred Gíslason hat den 35-Jährigen von der Reise nach Berlin ausgeschlossen, um die Karriereentwicklung der beiden U21-Weltmeister von 2023 zu fördern. David Späth vom Rhein-Neckar Löwen und Lasse Ludwig von den Füchsen Berlin übernehmen die Verantwortung zwischen den Pfosten.

Taktische Entscheidung ohne den Welttorhüter

Alfred Gíslason begründet den Verzicht auf Andreas Wolff mit strategischen und emotionalen Gründen. Ziel ist es, den beiden jungen Torleuten David Späth und Lasse Ludwig im Berliner Lehrgang zu zeigen, dass sie auch ohne den erfahrenen Kapitän die Rückendeckung der deutschen Nationalmannschaft erhalten. Diese Entscheidung soll beiden Spielern helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten und Vertrauen in das eigene Können zu schöpfen.

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Die 17er-Lehrgangsliste wurde entsprechend angepasst, sodass nur ein 16er-Kader für die Partie gegen Belgien gebildet wird. Während David Späth und Lasse Ludwig ins Team berufen wurden, muss der Kieler Weltklasse-Torwart Andreas Wolff zu Hause bleiben. Gíslason setzt damit ein klares Signal für den Aufbau einer stabilen Konkurrenz und langfristige Planung im Kader.

200. Länderspiel als Anlass für Jubiläum

Andreas Wolff steht aktuell bei 198 Einsätzen für die deutsche Nationalmannschaft. Sein nächstes Spiel gegen Belgien wäre sein 199. Länderspiel. Das offizielle 200. Jubiläum möchte er am kommenden Sonntag um 18 Uhr in Prešov in der Slowakei feiern. Dort wird er in der EM-Qualifikation antreten und damit eine historische Marke erreichen.

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Gíslason hat bereits vor dem Lehrgang in Berlin kommuniziert, dass Lasse Ludwig in der Slowakei nicht mehr zum Kader gehören wird. Dies schafft den Raum für einen Neubeginn für den jungen Torwart, während Andreas Wolff die nächste Etappe seiner Karriere bestreitet. Das Deutsche Handball Bund plant, das 200-Länderspiel-Jubiläum von Andreas Wolff in einem größeren Rahmen zu feiern.

Feier in Mannheim im Januar geplant

Das eigentliche Fest zum runden Jubiläum findet am 8. Januar statt, wenn das Team in der SAP Arena in Mannheim gegen Portugal spielt. Dies ist das vorletzte WM-Testspiel der deutschen Auswahl. Die Arena in Mannheim wird zum Party-Palast für Andreas Wolff, der dann als vierzehnter Spieler in der Geschichte des Deutschen Handball Bundes die 200er-Marke knackt.

Am Abend in Berlin wird jedoch ebenfalls gefeiert, wenn auch ohne den Ehrengast. David Móré vom ThSV Eisenach und Niklas Theiß von der HSG Wetzlar geben ihr Länderspiel-Debüt. Beide Spieler stehen für ihre ersten Einsätze im Trikot der Nationalmannschaft.

Neue Debütanten in der Gislason-Ära

Die Nominierungen von David Móré und Niklas Theiß markieren wichtige Meilensteine für die deutsche Handball-Nationalmannschaft unter der Ägide von Alfred Gíslason. Der norwegische Trainer, der seit Februar 2020 das Amt innehat, hat mit diesen Entscheidungen die Debütanten 32 und 33 seiner Amtszeit nominiert. Diese Auswahl unterstreicht den kontinuierlichen Wechsel und die Integration neuer Talente in den Kader.

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Die Partie gegen Belgien dient somit nicht nur als Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft, sondern auch als Plattform für den Neuaufbau und die Förderung junger Spieler. Die Kombination aus erfahrenen Führungsspielern und neuen Gesichtern soll das Team auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten. Die Fans können gespannt sein, wie sich die neue Torwart-Konstellation in der Praxis bewährt.