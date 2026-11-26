Andreas Wolff verlässt THW Kiel 2028. Der Klub sucht Nachfolger und visiert David Späth an. Ein Wechsel würde die deutsche Nationalmannschaft stärken.

Die handballische Zukunft in Deutschland nimmt konkrete Formen an: Nationaltorhüter Andreas Wolff wird den Rekordmeister THW Kiel im Jahr 2028 verlassen. Das Ende seiner Ära steht fest, sobald sein aktueller Vertrag am 30. Juni 2028 ausläuft. Die Kieler management-ebene um Geschäftsführer Viktor Szilagyi hat die Weichen bereits gestellt, um die Lücke im Tor zu schließen. Als potenzieller Nachfolger gilt mit hoher Wahrscheinlichkeit David Späth vom Rhein-Neckar Löwen.

Vertragsende und Personalie Späth

Andreas Wolff hat sich nach offenen Absprachen mit dem Vereinssportführung dazu entschlossen, nach Ablauf seiner Zeit in der Förde eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Ein vorzeitiger Ausstieg im Sommer 2027 wird vom Management ausgeschlossen. Viktor Szilagyi bestätigte gegenüber der SPORT BILD, dass keine Anfragen bezüglich eines Wechsels des Torwarts für das kommende Jahr eingegangen seien. Der entscheidende Faktor für den Abschied war ein fehlendes Einvernehmen über das Vertragsdetail, insbesondere die gewünschte Laufzeit. Wolff strebte bei einer Verlängerung ebenfalls eine mehrjährige Bindung an, die mit den Plänen des Klubs nicht übereinstimmte. Diese Klarheit wollte der 24-Jährige (geboren im Jahr 2000) frühzeitig schaffen, um sich voll auf die sportlichen Aufgaben konzentrieren zu können.

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Strategische Neuordnung im Kader

Die Kieler setzen bereits jetzt auf frisches Blut und langfristige Planung. Nach Informationen der BILD sollen die Zebras ihre Fühler nach Mannheim ausgestreckt haben, um David Späth zu verpflichten. Dieser Wechsel würde das deutsche Handball-System nachhaltig stärken. Ein Zusammenschluss von Späth mit Lukas Zerbe, Julian Köster und Justus Fischer, der 2027 aus Hannover nachkommt, würde den Kader signifikant aufwerten. Zudem sind Rune Dahmke, Hendrik Pekeler und Rasmus Ankermann als weitere THW-Profis für den erweiterten 35er-Kader für die Heim-WM 2027 vorgesehen. Der Zeitraum für dieses prestigeträchtige Turnier erstreckt sich vom 13. bis zum 31. Januar 2027. Bundestrainer Alfred Gislason, der selbst von 2016 bis 2019 Co-Trainer in Kiel war, könnte von dieser Mischung profitieren, da sie nationale Talente und erfahrenes Material vereint.

Freundschaft und Podcast als Faktor

Eine besondere Dynamik entsteht durch die enge Verbindung zwischen den potenziellen Schlüsselspielern. Justus Fischer und David Späth sind nicht nur als Sportkollegen bestens vernetzt, sondern auch privat eng befreundet. Die beiden wurden gemeinsam U21-Weltmeister und betreiben gemeinsam einen Podcast. Sie gelten unter Experten und Fans als gut gelaunte Spaßvögel, die Harmonie in der Garderobe stiften. Diese persönliche Chemie könnte ein wichtiger Katalysator für eine erfolgreiche Integration Späths in Kiel sein. Der Klub nutzt diese bekannten Verbindungen strategisch, um einen reibungslosen Übergang von der Generation Wolff zur neuen Tor-Hochburg zu gewährleisten. Es geht nicht nur um sportliche Qualifikation, sondern auch um die psychologische Komponente der Mannschaftsdynamik.

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Herausforderungen bei den Rhein-Neckar Löwen

Für David Späth steht die Situation im eigenen Verein unter einem anderen Vorzeichen. Obwohl er seinen Vertrag beim Rhein-Neckar Löwen bereits im September 2025 bis 2029 verlängerte, enthält diese Einigung eine Ausstiegsklausel für das Jahr 2028. Sportdirektor Uwe Gensheimer plante ursprünglich enge Gespräche mit dem Torwart, nachdem dieser im Oktober zuvor zum Verein gestoßen war. Späth wollte damals mit der Vertragsunterzeichnung ein Signal für den Verein und mögliche Neuzugänge setzen. Trainer Maik Machulla überzeugte ihn von der Vision, etwas Großes aufzubauen. Doch im Oktober 2026 trennten sich die Wege zwischen dem Verein und dem Trainer. Seitdem verliert der Verein aus Mannheim zunehmend den Anschluss an die Top-Klubs der Bundesliga.

Die Zukunft bei den Löwen ist unsicher. Um wieder um Titel mitspielen zu können, müsste der Verein massiv in die Hand genommen werden. Das bedeutet oft den Kauf von Top-Personal, was bei gleichzeitigem Verlust von Stars wie Späth finanziell und sportlich riskant ist. Die Frage ist, ob Späth noch ein fester Bestandteil dieses Umbruchs sein wird oder ob er eher Teil der Lösung bei einem anderen Klub wird. Andreas Wolff wird also nicht der einzige Name sein, der das Tor im nächsten Jahrzehnt prägen wird. Die Bewegung um die Nachfolge geht weiter. Die Kieler haben ihre Prioritäten klar definiert. Der Fokus liegt nun darauf, den Transfer zu organisieren und die Mannschaft auf die neue Zeit vorzubereiten.