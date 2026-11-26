VfL Gummersbach verpflichtet Torwart Andreas Wolff. Der DHB-Star steht ab 1. Juli 2028 im Tor. Schindler lobt den Rekordtransfer.

Der langjährige Austausch über die berufliche Zukunft des Torhüters Andreas Wolff ist abgeschlossen: Er wird ab dem 1. Juli 2028 als neuer Hüter des VfL Gummersbach auflaufen. Der Handballverein aus Gummersbach hat diesen Wechsel am Donnerstag um 12 Uhr offiziell bestätigt und damit einen der bedeutendsten Kaderzusammenhänge in der jüngeren Geschichte der Handball-Bundesliga eingeleitet. Wolff wird sein Amt in Nordrhein-Westfalen antreten und sich dem Verein anschließen, der wieder zu den Spitzenadressen in Deutschland zählt.

Wolff begründet Entscheidung mit Mentalität

Andreas Wolff äußert sich im Anschluss an die Bekanntgabe offen zu den Gründen für den Wechsel. Der Torhüter erklärt, dass er weiterhin ein ambitionierter Handballspieler sei und mit seiner neuen Mannschaft das bestmögliche Ergebnis erreichen wolle. Er beteuert, dass der VfL Gummersbach großes Potenzial biete und er sich an genau der richtigen Adresse befinde. Für ihn ist der Verein eine feste Institution des deutschen Handballs, die bei nahezu jedem Fan bekannt ist.

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Besonders beeindruckt zeigt sich Wolff von der Mentalität der Mannschaft. Er lobt den Ruf, den sich die Spieler durch ihren Charakter aufgebaut haben. Wolff erklärt, dass die Aufstellung der Kader die Werte repräsentiere, mit denen er sich selbst stark identifiziert. Daher sei er überzeugt, dass Gummersbach der ideale Ort ist, um seine Karriere in dem Umfang fortzusetzen, wie er es sich erträumt hat.

Wolff erkennt die Leistung der Vereinsverantwortlichen an. Christoph Schindler und Goggi Sigurdsson ist es laut Wolff in den vergangenen Jahren gelungen, den Verein wieder dorthin zu führen, wo er hingehört. Der Torhüter möchte seinen Teil dazu beitragen, diesen positiven Weg weiter nach oben zu führen. Ein klares Ziel formuliert der Profi zudem: Er möchte seine Karriere nicht ohne einen deutschen Meistertitel beenden und dieses Trophäe gerne mit dem VfL Gummersbach gewinnen.

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Christoph Schindler feiert Rekorderwerb

Gummersbachs Geschäftsführer Christoph Schindler (43) bezeichnet den Tag als einen großen Meilenstein für den Verein. Er hebt hervor, dass die Verpflichtung eines Spielers wie Andreas Wolff für die Struktur extrem viel bedeutet. Schindler führt an, dass man den besten Torhüter der vergangenen zehn Jahre und den aktuell besten Goalie der Handball-Bundesliga gewonnen habe. Dies stelle eine massive sportliche Verstärkung dar.

Neben der sportlichen Dimension sieht Schindler im Transfer auch ein starkes Signal nach außen. Der Manager weist darauf hin, dass der Verein vor vier Jahren noch in der zweiten Liga gespielt habe. Heute habe man sich bis in den Europapokal vorgearbeitet und sei in der Lage, einen Transfer zu realisieren, von dem man vor vier Jahren nicht einmal zu träumen gewagt hätte.

Schindler betont, dass damit klar sei, der VfL Gummersbach sei kein reiner Ausbildungsverein mehr. Er freut sich über einen der größten Transfers in der langen Vereinsgeschichte des VfL Gummersbach. Der Geschäftsführer ist sich sicher, dass alle Fans und Partner des VfL Gummersbach kaum erwarten können, Andi im Trikot des VfL zu sehen. Der Wechsel markiert somit eine neue Ära für den traditionsreichen Verein.