Andreas Wolff verlässt den THW Kiel und geht zum VfL Gummersbach. Der Nationalkeeper unterschreibt einen Vier-Jahres-Vertrag für die Spielzeit 2028/29 bis 2032.

Der deutsche Nationaltorhüter Andreas Wolff verlässt den THW Kiel und wechselt zum Ligakonkurrenten VfL Gummersbach. Ab der Spielzeit 2028/29 wird der 35-jährige Keeper das Tor des Vereins aus dem Bergischen Land hüten. Wolff hat einen Vier-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2032 unterzeichnet.

Vertragsende beim THW Kiel bestätigt

Der THW Kiel hatte zuvor mitgeteilt, dass Andreas Wolff seinen Vertrag, der ursprünglich bis Ende Juni 2028 lief, nicht verlängern wird. Der Grund für die Trennung ist, dass Wolff sich neuen sportlichen Herausforderungen stellen möchte. Diese Entscheidung markiert das Ende einer Ära für den Verein aus der Ostsee-Hansestadt, in der Wolff zu den wichtigsten Spielern zählte.

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Wolffs Engagement in Kiel ist Teil einer bewegten Karriere, die ihn auch durch die polnische Liga führte. Vor seiner Rückkehr nach Deutschland im Jahr 2024 hatte der Torwart vier Jahre lang für den polnischen Spitzenclub Industria Kielce gespielt. Mit Kielce feierte er vier Meisterschaften in Folge und gewann 2021 den nationalen Pokal. Zudem holte er mit dem Verein zweimal Silber in der EHF Champions League.

Insgesamt absolvierte Andreas Wolff 281 Partien für den THW Kiel. Seine Rückkehr nach Kiel im Jahr 2024 war ein wichtiger Schritt in seiner Karriere. Jetzt setzt er mit dem Wechsel zum VfL Gummersbach ein neues Kapitel auf. Der Verein wird seine Heimat nach diesem Wechsel verlassen, um seine Karriere mit einem weiteren Ziel fortzusetzen.

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Wolffs Motivation für den Wechsel

Andreas Wolff begründet seinen Wechsel klar mit sportlichen Ambitionen. Er wolle seine Karriere nicht ohne einen deutschen Meistertitel beenden, sagte der Nationaltorhüter. Wolff ist nach wie vor ein ambitionierter Handballspieler und möchte seine Karriere erfolgreich abschließen. Seine Erfahrung und sein Können sollen dem VfL Gummersbach helfen, diese Ziele zu erreichen.

Er lobt die Arbeit des THW Kiel in den vergangenen Jahren. Den Verantwortlichen des THW sei es gelungen, den Verein wieder dahin zu führen, wo er hingehört. Wolff möchte seinen Teil dazu beitragen, dass dieser Weg nach oben noch weiter fortgesetzt wird. Dies zeigt seine Wertschätzung für den bisherigen Verein, trotz des bevorstehenden Wechsels.

Der Wechsel zum VfL Gummersbach ist also eine strategische Entscheidung für die letzten Jahre seiner Profikarriere. Mit 35 Jahren ist Wolff zwar nicht mehr in den Zwanzigern, besitzt aber noch viel Erfahrung und Klasse. Diese soll er nun in die Bundesliga einbringen und das Team aus Gummersbach voranbringen.

Reaktionen der Verantwortlichen beim VfL

Für den VfL Gummersbach ist der Wechsel von Andreas Wolff ein historischer Moment. Geschäftsführer Christoph Schindler erklärte, dass heute ein großer Tag für den Verein sei. Der VfL sei vor vier Jahren noch in der zweiten Liga gespielt. Mittlerweile habe man sich in den Europapokal vorgearbeitet und könne nun einen Torwart der Weltklasse verpflichten.

Coaching-Team und Verein freuen sich über die Entscheidung des Torwarts. Gudjon Valur Sigurdsson, der Trainer des VfL Gummersbach, betonte, dass Wolff einer der besten Torhüter der Welt ist. Der Wechsel nach Gummersbach sei eine Riesensache für den Verein. Sigurdsson freue sich enorm, dass sich der Nationalkeeper für die Zukunft in Gummersbach entschieden hat.

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Die Verpflichtung von Andreas Wolff unterstreicht die Ambitionen des VfL Gummersbach. Der Verein möchte in der Bundesliga bestehen und sich weiter in der nationalen und europäischen Spitze behaupten. Wolff soll dabei eine Schlüsselrolle einnehmen. Seine Präsenz im Tor wird die Defensive des VfL stark stabilisieren und dem Team zusätzliche Sicherheit geben.

Vorherige Wechselgerüchte und Klärung

Bereits vor einigen Wochen hatten Medienberichte über einen möglichen Wechselwunsch von Andreas Wolff spekuliert. Als mögliche Zielsportvereine wurden unter anderem die Füchse Berlin und der VfL Gummersbach gehandelt. Aus Berlin kam jedoch schnell ein Dementi, sodass die Gerüchte um die Füchse aus der Welt geschafft wurden.

Am Ende setzte sich jedoch der VfL Gummersbach durch. Die Verhandlungen zwischen Andreas Wolff und dem VfL verliefen erfolgreich. Der Verein konnte den Top-Torhüter für sich gewinnen. Dies ist ein signifikanter Erfolg für das Management des VfL, das um die Verpflichtung eines solchen Namensplayers kämpfen musste.

Die offizielle Bekanntgabe des Wechsels kommt nun zu einem Zeitpunkt, in dem der Focus auf die kommende Saison gerichtet ist. Andreas Wolff wird ab der Spielzeit 2028/29 für den VfL auflaufen. Die Fans und Experten können sich auf spannende Zeiten in der Handball-Bundesliga freuen, wenn der erfahrene Keeper sein neues Abenteuer beginnt.