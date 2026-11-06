Andrej Ilic kehrt nach Operation zurück Union soll Freiburg bezwingen

Andrej Ilic ist nach Verletzung und OP wieder verfügbar Trainer Mauro Lustrinelli warnt vor Überforderung im Pokalspiel gegen Freiburg am Sonntag.

Andrej Ilic steht für das Pokalspiel gegen SC Freiburg erstmals in dieser Saison wieder zur Verfügung. Der 26-jährige Stürmer ist nach seiner langen Pause endlich wieder im Kader von Union Berlin. Trainer Mauro Lustrinelli erwartet eine begrenzte Einsatzzeit für den serbischen Angreifer.

Rückkehr nach Verletzungspause

Andrej Ilic ist nach dreimonatiger Abwesenheit zurück im Training. Der Angriffsspieler hatte im August das Trainingslager verlassen müssen. Eine Lebensmittelvergiftung war der erste Grund für seine Abreise. Anschließend folgte eine Blinddarmoperation. Diese zwei Ereignisse verzögerten seine Genesung erheblich. Ilic hat aktuell nur eine Woche mit der Mannschaft trainiert.

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Lustrinelli betonte die fehlende Spielpraxis seines Stürmers. Er warnte davor zu hohe Erwartungen an den ersten Einsatz zu stellen. Der Trainer schätzt den Aufbau des Spielers als langsam ein. Eine sofortige Lösung der Offensive ist daher unwahrscheinlich. Der Fokus liegt auf einer schrittweisen Integration in das Team.

Strategische Einschätzung

Mauro Lustrinelli plant einen Kurzeinsatz für Andrej Ilic. Der Trainer möchte Variabilität in die Offensive bringen. Eine volle Unterstützung für die ganze Partie ist noch nicht absehbar. Die Länderspielpause kommt dem Spieler recht. In dieser Zeit kann Ilic seinen Rückstand in der Fitness aufholen. Dies erleichtert die Vorbereitung auf weitere Pflichtspiele.

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Die Fans dürfen sich auf einen Auftritt des Angreifers freuen. Seine Anwesenheit gibt dem Team neue Impulse. Dennoch bleibt die Belastung für den Körper des Stürmers kontrolliert. Der medizinische Check stand vor dem Spiel gegen SC Freiburg positiv aus.

Probleme im Auswärtsspiel

Union Berlin kämpft weiterhin mit Schwächen im Auswärtsspiel. In Freiburg am Sonntag um 17.30 Uhr liegt eine weitere Prüfung bevor. Das Team kassierte in der Ferne bereits 19 Gegentore. Beide Pokalspiele sind in dieser Statistik enthalten. Dreimal gab es hohe Niederlagen bei Partien außerhalb von Berlin.

Der Trainer sieht mentale Aspekte als Ursache für diese Defizite. Die Historie des Vereins spielt dabei eine Rolle. Spieler trauen sich zu Hause mehr als auf fremden Plätzen. Diese psychologische Hürde ist real und spürbar. Andere Bundesligisten passen ihre Taktik ebenfalls an den Spielort an.

Eine einfache Lösung für die Auswärtsschwäche existiert nicht. Andrej Ilic allein kann dieses Problem nicht beheben. Die Mannschaft muss ihr Gesamtsystem anpassen. Der Wille zur Verbesserung ist vorhanden. Die kommende Partie in Freiburg dient als wichtiger Test für die Korrektur.