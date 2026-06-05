Andres Gerber: 'Mauro Lustrinelli ist ein großartiger Trainer, aber auch nicht der Einzige für den Erfolg'

Der ehemalige Klub-Präsident des FC Thun spricht über die Erfolge mit Trainer Mauro Lustrinelli und warum er glaubt, dass dieser auch bei Union erfolgreich sein kann.

Als Klub-Präsident hat Andres Gerber (53) den FC Thun gemeinsam mit Union Berlin s neuem Trainer Mauro Lustrinelli (50) in die Schweizer Super League und zur Meisterschaft geführt.

Im BILD-Interview erzählt er, was hinter diesen Erfolgen steckt. Und warum er glaubt, dass Lustrinelli auch bei Union erfolgreich sein kann. Herr Gerber, Sie haben mit dem FC Thun in den letzten zwei Jahren ein Wunder geschafft. Ist das ein Verdienst oder liegt das am Verein?

Andres Gerber (53): Das waren vier Jahre gemeinsam mit Mauro, aber es sind auch 128 Jahre FC Thun. Das ist eine gesamte Entwicklung. Natürlich kann man heute nicht sagen, der Gründer vor 128 Jahren hat dafür gesorgt, dass wir Schweizer Meister sind. Da gibt es so viele Faktoren, wie die Erfahrungen, die man sammelt.

Manche Menschen hinter den Kulissen sind schon Jahre da. Ob im Trainerstab, von den Spielern, unser Sportdirektor, Dominik Albrecht, oder ich als Präsident. Wir wirken da täglich ein in Entscheidungen, machen die Transfers und bauen in bestimmten Situationen bewusst ein bisschen Druck auf oder versuchen, ihn rauszunehmen. Der Trainer ist logischerweise an der Front, er wird wahrgenommen und entsprechend viel wird über ihn gesprochen.

Es gibt Trainer, wie Mauro, die einen großen Einfluss auf den Erfolg haben, aber auch sie sind nicht allein dafür verantwortlich. Zum Beispiel Hansi Flick oder Kompany. Da spürt man, dass deren Anteil am Erfolg sehr groß ist. Aber ein Kompany ohne Kane wäre auch nicht das Gleiche.

Kompany hat vor Kurzem gesagt, dass er kein Fan von Drama ist, aber auch nicht von Euphorie. Er ist mit einer Mannschaft abgestiegen und wird jetzt gehypt. Das hat er richtig analysiert, ich finde ihn top. Aber er sagt selbst, dass er nicht top ist, aber beim Abstieg damals eben auch kein Flop.

Mit einem Kane wäre er damals wahrscheinlich auch nicht abgestiegen. Genauso hatte Hansi Flick damals bei Bayern eine super Mannschaft. Ich denke, wenn es zwischen der Mannschaft und dem Trainer passt, wenn der die richtige Energie hat, dann ist Außergewöhnliches möglich. Und wenn es gar nicht passt, dann wird's schwierig.

Das hat man bei Alonso gesehen: In Leverkusen war das ein Herz und eine Seele, da hat alles gepasst. Dann kam er nach Madrid und es hat überhaupt nicht gepasst. Ja. Ich weiß nicht, ob wenn wir einen anderen Trainer gehabt hätten, wir hier gelandet wären.

Das ist unmöglich zu sagen, weil Einflüsse so komplex sind. Es muss auch ringsherum passen, nicht nur der Trainer. Mauro hat hier als Trainer gut funktioniert. Es kann aber auch sein, dass es beiweniger läuft.

Das heißt dann nicht, dass er ein schlechter Trainer ist. Hier war das Gefüge mit Mauro und dem ganzen Staff gefestigt. Auf jeden Fall. Ich glaube, er wäre nicht gegangen, wenn er ein schlechtes Gefühl oder Zweifel gehabt hätte.

Das hat er sich sehr gut überlegt. Es ist natürlich sehr spannend für ihn, in die Bundesliga zu gehen. Es ist auch ein Risiko, sollte er scheitern. Aber dann geht nicht alles kaputt.

Mit dieser Geschichte, die er hier geschrieben hat, hat er ein paar Jahre Kredit. Darüber haben wir auch gesprochen. Da bin ich schon gespannt. Jeder Mensch macht sich sofort Gedanken über den anderen.

Das erinnert mich an Urs Fischer damals. Der war zwar zuerst noch in Basel, bevor er zu Union ist. Ich kenne ihn sehr gut, wir sind Freunde. Da habe ich damals Union auch enger verfolgt, weil es spannender ist, wenn man jemanden gut kennt.

Jetzt werde ich Union sehr genau beobachten, um zu sehen, wie Mauro sich dort schlägt. Ich traue ihm vieles zu, aber das hängt von vielen Faktoren ab. Du kannst das erste Spiel in München haben, das zweite zu Hause gegen Dortmund dann gehst du nach Leverkusen. Dann hast du vielleicht drei Spiele, null Punkte und es brennt.

Dann fragen alle, ob dieser Schweizer eine gute Wahl war. Es kann aber auch sein, dass er nach drei Spielen sieben Punkte hat. Dann werden alle sagen, dass das die beste Entscheidung war. Aber die Verantwortlichen haben in den letzten Tagen viel mit Mauro gesprochen.

Sie wollen etwas Langfristiges aufbauen und eine neue Philosophie. Entsprechend hat er sicher etwas Zeit. Urs hat auch immer erzählt, dass das dort sehr korrekte Menschen sind. Die Situation hat ein paar Parallelen zu der bei Ihnen vor vier Jahren.

Auch hier hat er quasi ein neues Projekt gestartet. Da haben Sie ihm auch die nötige Zeit gegeben - warum? Wir sind bekannt dafür, dass im Klub alles sehr ruhig ist. Nach Niederlagen wird nicht sofort der Schuldige gesucht und an den Pranger gestellt.

Das ist ein wichtiger Faktor, dass man in Ruhe arbeiten kann. Da ist die Schweiz aber vielleicht auch anders als die Bundesliga. Wir kennen die Bundesliga aus der Presse. Von Urs Fischer, aber auch von Martin Schmidt habe ich viel erzählt bekommen.

Das geht da schon anders ab. Von Medien her, aber auch von den Fans, Investoren und Sponsoren. Aber dass Mauro jetzt alles umkrempeln muss, ist sicher ein guter Grund, wenn es nicht läuft. Wie eine Entschuldigun





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