Der 19-jährige Football-Star Andrew Marsh von den Michigan Wolverines ist in den USA wegen unsittlicher Entblößung angeklagt worden. Nach Vorwürfen einer Lieferbotin wurde er aus dem Kader gestrichen und muss sich vor Gericht verantworten. Die rechtlichen Folgen sind schwerwiegend.

Der 19-jährige American-Football-Star Andrew Marsh steht im Mittelpunkt einer strafrechtlichen Ermittlung in den USA. Die Polizei von Pittsfield Township wirft dem Spieler vor, sich gegenüber einer Lieferbotin unsittlich entblößt zu haben. Dieser Vorfall hat zu einer Anklage durch die Staatsanwaltschaft des Washtenaw County geführt und erhebliche Konsequenzen für Marshs Karriere bei den Michigan Wolverines zur Folge.

Kriminalvorwurf und polizeiliche Ermittlungen

Die Ermittlungen basieren auf einem Vorfall, der im vergangenen Monat geschah. Laut einem offiziellen Social-Media-Beitrag der Polizei von Pittsfield Township kontaktierte die betroffene Lieferbotin die Behörden im Februar. Sie berichtete, dass sie eine Lieferung in eine Wohnung durchführte, als die Tür von einem Mann geöffnet wurde. Dieser Mann trug eine Decke über den Schultern, unter der er unbekleidet war.

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Als die Lieferbotin sich umdrehte, um den Ort zu verlassen, zog der Mann die Decke beiseite und entblößte seine Genitalien vor ihr. Die Polizei teilt weiter mit, dass die Lieferbotin die Wohnung umgehend verließ. Anschließend erhielt sie eine Nachricht von dem Kunden, in der er sie als attraktiv bezeichnete und fragte, ob sie zu derselben Adresse zurückkehren würde. Ein 19-jähriger Mann an der Adresse bestätigte der Polizei gegenüber, dass er der Empfänger der Lieferung war.

Rechtliche Schritte und Anklagepunkt

Andrew Marsh wurde im vergangenen Monat offiziell von der Staatsanwaltschaft des Washtenaw County angeklagt. Gerichtsunterlagen zufolge ist er am 2. Dezember zur Anklageverlesung und zu den Vorverhandlungen erschienen. Die rechtliche Situation ist für den jungen Sportler ernst, da der Vorwurf der Unzüchtigen Entblößung in diesem Bundesstaat mit strafrechtlichen Konsequenzen belegt ist.

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Sollten die Vorwürfe vor Gericht bewiesen werden, droht Marsh eine erhebliche Strafe. Das geltende Recht sieht für diese Straftat eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr vor. Zusätzlich kann eine Geldstrafe in Höhe von bis zu 1.000 Dollar verhängt werden, was umgerechnet rund 910 Euro entspricht. Die Staatsanwaltschaft hat beide Strafvorschläge in Betracht gezogen, um die Schwere des Delikts angemessen zu ahnden.

Reaktion der Universität und Trainerstatement

Die Universität von Michigan reagierte schnell auf die öffentlichen Berichte und die strafrechtliche Anklage. Dave Ablauf, ein Sprecher der Michigan-Footballmannschaft, bestätigte gegenüber Nachrichtenagenturen, dass die Mannschaft sich gerade erst über den Vorfall informiert habe. Er betonte, dass man die Situation weiterhin beobachten werde, bis weitere offizielle Informationen vorliegen. Aufgrund des noch laufenden rechtlichen Verfahrens könne man sich derzeit nicht weiter dazu äußern.

Kurz nach dem Vorfall strichen die Wolverines Andrew Marsh aus dem offiziellen Spielerkader. Dies betraf insbesondere das anstehende Spiel am Samstag gegen die UCLA. Die Entscheidung der Vereinsführung spiegelt die Null-Toleranz-Politik der Universität wider, sobald Mitarbeiter oder Spieler in strafrechtliche Angelegenheiten verwickelt werden. Die Entfernung aus dem Kader diente dazu, das Team zu schützen und den Fokus auf das bevorstehende Spiel zu legen.

Spielstrafe und öffentliche Stellungnahme

Ein wichtiger Aspekt der internen Maßnahmen war die Reaktion des Trainerteams unter der Leitung von Kyle Whittingham. Nach dem 18:16-Sieg seiner Mannschaft äußerte sich Whittingham zu der Disziplinarmaßnahme. Er erklärte, dass das Team der Auffassung war, dass die Umstände eine Sperre für ein Spiel rechtfertigten. Andrew Marsh selbst hatte dieser Disziplinarstrafe zugestimmt, um den Konflikt schnell zu beenden.

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Whittingham betonte in seiner Aussage, dass er nicht viel über die Details des Falls sagen könne, da dies außerhalb seiner Kompetenz lag. Er nannte die Situation bedauerlich und führte an, dass es sich um eine Fehleinschätzung von Marsh gehandelt habe. Trainer Whittingham bewertete die einstweilige Sperre für ein Spiel als sehr fair. Diese Maßnahme sollte dazu beitragen, die Angelegenheit hinter sich zu lassen und die Aufmerksamkeit des Teams wieder auf den Sport zu richten. Die weiteren rechtlichen Schritte werden nun im Justizsystem des Washtenaw County weiterverfolgen, während die sportlichen Konsequenzen für Marsh zunächst abgeklärt sind.