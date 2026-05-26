Andrew Mountbatten-Windsor: Skandale und sexuelle Missbräuche

Andrew Mountbatten-Windsor, der Bruder von König Charles III., ist in den Skandalen nicht entfremdet. Nicht nur die britische Polizei ermittelt gegen ihn wegen möglicher Amtsvergehen und mutmaßlicher Sexualstraftaten. Auch Andrew Lownie, ein Royal-Biograf, hat in seinem Buch "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" weitere Vorwürfe erhoben. Lownie behauptet, dass Andrew sich Frauen mit vulgären Sprüchen näherte und Frauen absichtlich bloßstellte und in Verlegenheit brachte. Auch ehemalige Angestellte berichteten von unschönen Szenen hinter den Palastmauern, in denen Andrew junge, hübsche Mädchen als Personal hatte und sie gerne mal in den Hintern kniff oder von sexuellem Missbrauch sprach.

Im Leben von Andrew Mountbatten-Windsor (66) wimmelt es nur so von Skandale n – und es kommt mehr und mehr an die Öffentlichkeit Es hört nicht auf mit den Enthüllungen um Andrew Mountbatten-Windsor (66)!

Nicht nur die britische Polizei ermittelt mittlerweile gegen den Bruder von König Charles III. (77) – wegen möglicher Amtsvergehen und mutmaßlicher Sexualstraftaten. Auch Andrew Lownie (64) wühlt sich weiter durch den Sumpf seiner Grenzüberschreitungen. Der Royal-Biograf enthüllt jetzt, wie der ehemalige Prinz sich Frauen angeblich mit vulgären Sprüchen näherte.

Lownie, dessen Enthüllungsbuch "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" gerade erst als Neuauflage mit über 30 neuen Seiten über den in Ungnade gefallenen Ex-Royal erschienen ist, verriet gegenüber " Royal-Biograf Andrew Lownie (64) im August 2025 in London mit seinem Buch "Entitled: The Rise and Fall of the House of York"Andrew (damals 56) im Jahr 2016 mit seinen Eltern, Queen Elizabeth II. (damals 90) und Prinz Philip (r.

, damals 96)dabei vorging, wird auch klar, als der Autor eine angebliche Begegnung des Ex-Prinzen mit einer Flugbegleiterin beschreibt. Wann genau der Vorfall geschehen ist, bleibt unklar.

Jedoch soll Andrew der Frau bei der Begrüßung keinen normalen Händedruck gegeben haben. Stattdessen soll er sein Becken gegen sie gedrückt und anschließend einen Golfschwung angedeutet haben.habe Frauen absichtlich bloßgestellt und in Verlegenheit gebracht. Ein bizarres Beispiel: Bei Bällen habe er laut Lownie zum Beispiel gerne mal die Reißverschlüsse von Kleidern heruntergezogen. Der Autor behauptet, es gäbe "einfach unzählige Geschichten" über Andrews schlechtes Benehmen.

Auch, der massive Probleme im Umgang mit Frauen hat. Es habe immer wieder Geschichten über Prostituierte und sexuelle Grenzüberschreitungen gegeben, sagt Lownie.

"Es fällt ihm schwer, auf normale Weise Beziehungen zu Frauen aufzubauen. " Ehemalige Angestellte berichteten dem Autor von unschönen Szenen hinter den Palastmauern. "Andrew wollte immer junge, hübsche Mädchen als Personal haben. Wenn er ihnen begegnete, kniff er sie gerne mal in den Hintern.

" Es gab angeblich auch hier Szenen, in denen er davon sprach, seinen Penis an die Frauen reiben zu wollen





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