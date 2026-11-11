Der Ex‑Prinz Andrew Mountbatten‑Windsor wird in Norfolk mit der ehemaligen Darstellerin Aliba Bellingham bei Pferdeausritten gesehen. Das Treffen löst Spekulationen über eine mögliche Affäre aus.

Der 66-jährige Andrew Mountbatten‑Windsor, der seit April 2026 auf dem Privatgrundstück Marsh Farm in Norfolk lebt, lässt sich in den letzten Wochen immer häufiger von Aliba Bellingham begleiteten. Die beiden, deren gemeinsame Liebe zu Pferden und Hunden sie laut Bellingham verbindet, werden im Zusammenhang mit Ausritten auf dem weitläufigen Bauernhof gesehen.

Begegnung der Pferdefreunde an Marsh Farm

Aliba Bellingham, selbst begeisterte Reiterin und Mutter zweier erwachsener Kinder, übergibt an die Bewohnerin von Hunter's Farm einen Ritttermin. Sie beschreibt die Treffen als "gemeinsame Gespräche über Pferde und Hunde, die wir gerne erleben". Die beiden kennen sich seit Kindertagen, da ihre Familien im selben gesellschaftlichen Kreis rund um Sandringham wirkte.

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Der Bruder von Bellingham, Baron Henry Bellingham, erklärte in der Mail on Sunday, dass er mit seiner Schwester und Andrew in jungen Jahren oft gemeinsam spielte. Auch die verstarbene Frau Franches Shand Kydd, Patentante der angeblichen Anbindung, wurde in der Vergangenheit erwähnt.

Reaktion der Bellingham-Familie und Einschätzung der Situation

Aliba Bellingham leugnet eine intime Beziehung zu Andrew. Sie betont, dass sie nur "Bekannte" seien und stellt klar: "Es ist keine Freundin." Sie pendelt zwischen London und Norfolk und nutzt einen Wohnwagen in der Nähe ihrer Pferde, um über Nacht zu übernachten.

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Bekannt ist, dass der Ex‑Prinz aufgrund des Epstein‑Skandals seine royalen Titel verlor und vom König mit dem Auszug aus der Royal Lodge in Windsor beauftragt wurde. Mittlerweile herrscht ein unbestimmter Diskurs über seine gesellschaftliche Rolle, während Bellingham gelassen auf die Vergangenheit reagiert: "Ich bin nicht der Typ Mensch, der sich mit der Vergangenheit anderer beschäftigt."

Marsh Farm und die Rolle von König Charles III

Marsh Farm liegt auf dem Sandringham-Anwesen, das im Besitz von König Charles III. (77) ist. Dort plant der König, Andrew als Gleichgesinnten bei Pferdeausritten einzubinden. Der aktuelle Status der Beziehung zwischen dem Ex‑Prinz und Aliba Bellingham bleibt unklar; die meisten Medien berichten, dass beide weiterhin in Gruppen mit Pferden zusammenarbeiten.

Public Relations Experten erklären, dass die Begegnungen vermutlich Teil einer Medienstrategie zur Wiedereingliederung des Ex‑Prinz auf der britischen Feldebene seien. Feste Kombinationsbeiträge in Zukunft sind zwar nicht vermerkt, jedoch könnte der nächste Besuch auf Marsh Farm erneut in der Presse ermittelt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Andrew Mountbatten‑Windsor durch Bellingham-Besuche zu einer hohen Medienpräsenz zurückkehrt. Die Verbindung zu Pferden wird als Moderator "Miteinander" hervorgehoben.