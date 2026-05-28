Andrew Robertson wechselt von Liverpool zu Tottenham Hotspur

Der schottische Linksverteidiger Andrew Robertson verlässt den FC Liverpool und schließt sich ablösefrei Tottenham Hotspur an. Nach monatelangen Verhandlungen und einem späten Einspruch von Juventus Turin hat der 30-Jährige für die Spurs entschieden. Für Liverpool endet damit die Ära eines der prägenden Spieler der Jürgen-Klopp-Ära.

Nach übereinstimmenden Berichten von Transfer -Experte Fabrizio Romano und Sky wechselt der schottische Linksverteidiger Andrew Robertson zu Tottenham Hotspur . Robertson soll den Spurs endgültig grünes Licht gegeben haben.

Mit Tottenham war sich der 92-malige schottische Nationalspieler schon länger mündlich einig. Zuletzt versuchte Juventus Turin noch, dazwischenzugrätschen und den Routinier nach Italien zu holen. Doch Robertson entschied sich für London. Für Liverpool ist es ein schmerzhafter Abschied einer Klub-Ikone.

Neben Mohamed Salah endet nun auch die Ära von Robertson an der Anfield Road. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft aus, er wechselt ablösefrei. Die Spurs wollten Robertson schon im Januar verpflichten. Damals kam der Deal nicht zustande, weil Liverpool keinen passenden Ersatz fand.

Jetzt ist der Weg frei. Auch Tottenham-Trainer Roberto De Zerbi soll nach dem geglückten Klassenerhalt grünes Licht für den Transfer gegeben haben. Nur der Medizincheck steht noch aus. Robertson kam 2017 vom damaligen Absteiger Hull City nach Liverpool und wurde unter Jürgen Klopp zu einem der besten Linksverteidiger Europas.

Für die Reds absolvierte er 378 Pflichtspiele, erzielte 14 Tore und bereitete 69 Treffer vor. Seine Titelsammlung kann sich sehen lassen: zweimal Premier League, Champions League, FA Cup und zweimal Ligapokal. Dass er nun ausgerechnet zu einem Liga-Konkurrenten wechselt, dürfte vielen Liverpool-Fans wehtun. Doch Tottenham bietet ihm offenbar weiter eine wichtige Rolle in der Premier League.

Für De Zerbi ist Robertson mehr als nur ein erfahrener Neuzugang. Er bringt Mentalität, Führungsstärke und Sieger-DNA in ein Team, das nach einer schwierigen Saison dringend Stabilität braucht





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