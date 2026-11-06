Andrich kritisiert Garcia nach Niederlage gegen Marseille

Robert Andrich übte scharfe Kritik an Aleix Garcia nach der 0:1-Niederlage in der Europa League. Der Vorwurf: Fehlende Einstellung und Passfehler.

Bayer Leverkusen erlebte einen enttäuschenden Abschluss in der Europa League, nachdem das Team mit 0:1 gegen Olympique Marseille verlor. Diese Niederfolge markiert die dritte Pleite in den vergangenen vier Spielen der Leverkusener. Besonders der Mittelfeldspieler Aleix Garcia stand im Fokus der Kritik, da sein Verhalten vor dem entscheidenden Gegentor maßgeblich zum Scheitern beitrug. Der spanische Spieler verlor den Ball im zentralen Mittelfeldbereich, was dem Gegner direkte Angriffsmöglichkeiten eröffnete.

Gouiri nutzt Fehler für Siegtreffer

Der Ablauf des Siegtreffers für Marseille wird als selbstverschuldet seitens von Bayer beschrieben. Amine Gouiri, der für Marseille auf Torejagd war, nutzte die Situation aus, als Garcia den Ball verlor. Anstatt sofort nachzudrücken oder den Gegner zu pressen, blieb der Bayer-Spieler stehen. Diese Inaktivität ermöglichte es Gouiri, den Ball ungehindert auf sein Tor zubewegen und ins Netz zu knallen. Der 0:1-Rückstand war damit besiegelt und bedeutete das Aus im europäischen Wettbewerb für den deutschen Verein.

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Andrich fordert sofortiges Gegensteuern

Robert Andrich reagierte emotional und scharf auf das Geschehen im TV-Interview bei RTL. Der 32-jährige Mittelfeldakteur legte Wert auf die Unterscheidung zwischen normalen Fehlern und mangelnder Einstellung. Er räumte ein, dass Fehler im Spiel passieren können und Zweikämpfe verloren gehen. Allerdings sei es inakzeptabel, nach einem Ballverlust einfach stehen zu bleiben. Diese Reaktion definierte er als ein fundamentales Problem der Einstellung, das nie toleriert werden dürfe.

Die Kritik war nicht unüberlegt und impulsiv im Nachhinein formuliert. Andrich wurde bereits zehn Minuten vor dem Gegentor ausgewechselt. Diese Pause bot ihm fast eine halbe Stunde Zeit, um die Emotionen zu sammeln, bevor er den Fragen der Medien stellte. Auch nach dem Patzer von Garcia vergingen noch einmal knapp 20 Minuten, bis Andrich zur Pressekonferenz erschien. Dies unterstreicht, dass die Worte wohlbedacht gewählt waren und die Frustration im Kabinenmilieu widerspiegeln.

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Strukturelles Problem im defensiven Spiel

Der Vorfall ist nicht isoliert zu betrachten, sondern Teil eines wiederkehrenden Musters. BILD meldet, dass der mangelnde defensive Einsatz von Garcia ein großes Thema im Klub ist. Die Kritik reicht von der Kabine bis hin zur Vereinsführung. Zwar glänzt der Mittelfeldstratege häufig durch elegante Pässe im Spielaufbau, doch nach hinten verweigert er regelmäßig Zweikämpfe. Dieses Verhalten hat bereits früheren Trainer Xabi Alonso auf die Palme gebracht, der das Team damals zu Meistertiteln führte.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich bereits im ersten Heimspiel für Bayer im August 2024. Damals verschuldete Garcia bei einer 2:3-Niederlage gegen Leipzig einen Gegentreffer durch dasselbe Muster des Stillstands nach Ballverlust. Trotz dieser Vorfälle hat sich sein Verhalten bis zum heutigen Zeitpunkt nicht verbessert. Die Strategie des Spielers im defensiven Abschnitt bleibt ein stabiles Konfliktpotenzial innerhalb des Teams.

Neue Verantwortung für Carles Martínez

Die Lösung dieses langwierigen Problems fällt nun in den Verantwortungsbereich des aktuellen Trainers Carles Martínez. Der 42-jährige Spanier wirkte nach der Pleite gegen Marseille deutlich angefressen. In der Pressekonferenz bestätigte er, dass Aleix Garcia den Ball verloren hat, wich aber weiteren Diskussionen zu diesem konkreten Vorfall aus. Er erklärte, dass die Pressekonferenz nicht der richtige Ort für detaillierte Diskussionen sei.

Trotz der öffentlichen Zurückhaltung bleibt das Thema hinter der Kabinentür aktiv. Martínez steht vor der Aufgabe, das Verhalten des Spielers in Zukunft zu korrigieren. Die Spannung zwischen individueller Spielweise und kollektiver Verantwortung ist offengelegt. Die fans und Medien beobachten nun, ob der Trainer die notwendigen Konsequenzen zieht oder ob sich die Struktur des defensiven Mittelfelds weiterhin so entwickelt, dass ähnliche Fehler erneut passieren können.