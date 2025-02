Andrich überrascht mit Cornrows

Bayer Leverkusen Spieler Andrich überrascht mit neuer Frisur. Der Fußballer trägt nun Cornrows, eine aus Afrika stammende Flechtfrisur. Andrich verlor zuletzt seinen Stammplatz, Trainer Alonso scheint nicht begeistert von seinen Frisur-Wechseln zu sein. Andrich muss nun mit seiner neuen Frisur beweisen, dass er wieder zu alter Stärke zurückfindet.

Ende Dezember kündigte der Bayer Leverkusen Spieler Andrich in SPORT BILD an: „Ich bereite mich auf etwas Neues vor, das ich schon immer mal machen wollte. Das wird eine Überraschung. Anfang 2025 ist es so weit.“ Beim Top-Spiel in der Bundesliga zwischen Leverkusen und München (0:0) zeigte der Abräumer erstmals seinen neuen Style in der Öffentlichkeit. Andrich trägt jetzt Cornrows ! Und ist damit nicht der erste Fußball er.

Neben Stars wie Leroy Sané (29/München) und Xavi Simons (21/Leipzig) fiel bereits England-Ikone David Beckham (49) mit Cornrows auf. Der Brite verriet vor zwei Jahren: „Das war die einzige Frisur in meinem Leben, die ich irgendwie bereut habe.“ Cornrows sind eine aus Afrika stammende Flechtfrisur. Sechs solcher blond gefärbten Flecht-Zöpfe trägt der Bayer-Star jetzt. Der Salon „Parrylicious Hairartist“ in Düsseldorf übernahm die Friseur-Arbeit.Andrich verlor zuletzt seinen Stammplatz. Trainer Xabi Alonso (43) scheint vor allem in großen Spielen nicht mehr auf ihn zu setzen. In den drei letzten Champions-League-Partien stand er nur acht Minuten auf dem Platz, im Pokal-Derby gegen Köln (3:2 n.V.) kam er gar nicht zum Einsatz. Auch gegen die Bayern blieb der Defensiv-Mann 90 Minuten auf der Bank.In der Champions League könnte es ein Wiedersehen zwischen Leverkusen und Bayern geben. Zu SPORT BILD sagte Andrich über Alonsos Meinung zu seinen wilden Frisur-Wechseln: „Ich glaube, er findet es nicht so gut, weil er da eher altmodisch ist. Wenn ich mit einer neuen Farbe komme, verrät mir sein Blick, dass er denkt: ,Oh nein, was hat der jetzt schon wieder gemacht.‘ Aber er sagt nichts dazu. Solange ich Leistung bringe, ist es in Ordnung.“ Jetzt muss Andrich Alonso zeigen, dass ihn die Cornrows auf dem Kopf zurück zu alter Stärke auf dem Platz führen können





Fußball Andrich Cornrows Bayer Leverkusen Trainer Alonso

