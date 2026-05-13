Andrij Jermak wehrt sich gegen Vorwürfe der Geldwäsche

Der ehemalige ukrainische Präsidialamtschef Andrij Jermak hat gegen Vorwürfe der Geldwäsche, die er erhob, weidert. Das Nationale Antikorruptionsbüro (Nabu) hatte am Montag mitgeteilt, es habe eine "organisierte Gruppe" enttarnt, die umgerechnet 8,9 Millionen Euro "über ein Luxusbauprojekt in der Nähe von Kiew gewaschen" habe. Jermak war Ende November zurückgetreten, nachdem das Antikorruptionsbüro einen massiven Korruptionsskandal im Energiesektor aufgedeckt hatte, in den mehrere Politiker verwickelt waren.

Der ehemalige ukrainische Präsidialamtschef Andrij Jermak hat gegen ihn erhobene Vorwürfe der Geldwäsche zurückgewiesen. Das Nationale Antikorruptionsbüro (Nabu) hatte am Montag mitgeteilt, es habe eine "organisierte Gruppe" enttarnt, die umgerechnet 8,9 Millionen Euro "über ein Luxusbauprojekt in der Nähe von Kiew gewaschen" habe.

Bei einem der Verdächtigen handele es sich um einen "ehemaligen Leiter des Büros des Präsidenten der Ukraine". Jermak war Ende November zurückgetreten, nachdem das Antikorruptionsbüro einen massiven Korruptionsskandal im Energiesektor aufgedeckt hatte, in den mehrere Politiker verwickelt waren. Korruption ist seit langer Zeit ein Problem in der Ukraine. Ihre Bekämpfung wird als wichtige Voraussetzung für einen Beitritt des Landes zur Europäischen Union angesehen





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