Von den grünen Technologien Wasserstoff und CO2-Abscheidung hat sich Andritz mehr erhofft. Das Interesse der Kunden sei da, aber die Rahmenbedingungen seien schwierig. Derweil mausert sich das Wasserkraft-Geschäft zum Wachstumstreiber.

Von den grünen Technologien Wasserstoff und CO2-Abscheidung hat sich Andritz mehr erhofft. Das Interesse der Kunden sei da, aber die Rahmenbedingungen seien schwierig. Derweil mausert sich das Wasserkraft-Geschäft zum Wachstumstreiber.

Joachim Schönbeck ist seit 2014 Mitglied des Vorstands von Andritz. Im Jahr 2022 wurde der promovierte Ingenieur zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. In diesem Frühjahr wurde sein Mandat um weitere fünf Jahre bis April 2032 verlängert. Joachim Schönbeck ist seit 2014 Mitglied des Vorstands von Andritz.

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Im Jahr 2022 wurde der promovierte Ingenieur zum Vorstandsvorsitzenden ernannt. In diesem Frühjahr wurde sein Mandat um weitere fünf Jahre bis April 2032 verlängert. Andritz ist derzeit immer mal für einen Rekord gut. Der Grazer Anlagenbauer hatte im ersten Quartal des laufenden Jahres einen Auftragseingang von 3,6 Mrd.

Euro vermeldet – so viel wie nie zuvor in einem Vierteljahr. Mittlerweile sitzen die Österreicher auf einem Rekord-Auftragsbestand von 12,7 Mrd. Euro. Doch wer erwartet, dass Vorstandschef Joachim Schönbeck angesichts solcher Zahlen in Euphorie verfällt, wird enttäuscht.

„Unser erstes Quartal war außergewöhnlich“, betont er im Gespräch mit der Börsen-Zeitung. „Gleichzeitig muss man fairerweise sagen: Solche Quartale sind nicht die neue Normalität. “ Der hohe Wert sei auf die kumulierte Verbuchung mehrerer Großaufträge zurückzuführen. „Wir haben deshalb von Anfang an gesagt, dass man diesen Wert nicht einfach auf das Gesamtjahr hochrechnen darf.

“ Tatsächlich lag der Ordereingang im zweiten Quartal bereits leicht unter dem Vorjahreswert. Von einem Einbruch kann aber nicht die Rede sein. Nach neun Monaten kommt ein Plus von 17% zusammen, und im dritten Quartal übersprang Andritz zum achten Mal in Folge die Marke von 2 Mrd. Euro.

Vorstandschef Schönbeck hebt dennoch lieber die langfristigen Perspektiven hervor: „Die Nachfrage nach Strom, Wasserkraft, erneuerbarer Energie und Lösungen zur Netzstabilität wird stark bleiben.

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“ Hinzu komme der Bedarf an Automatisierung und Digitalisierung, weil Kunden ihre Anlagen effizienter und zunehmend autonom betreiben wollten. Zum Wachstumstreiber hat sich vor allem das Wasserkraft-Geschäft gemausert, dessen Auftragseingang sich zu Jahresbeginn mehr als verdreifacht hatte. Für die Konzernmarge war eine solche Entwicklung lange Zeit eher keine gute Nachricht.

„Die Margen in Hydropower liegen zwar noch unter denen einiger anderer Geschäftsbereiche, entwickeln sich aber gut“, sagt Schönbeck. Im dritten Quartal erreichte der Bereich eine vergleichbare Ebita-Marge von 8,9%; ein Plus von 1,9 Prozentpunkten im Vergleich dem Vorjahr. Als Gründe nennt der CEO, dass ältere Aufträge mit niedrigeren Margen auslaufen, außerdem helfen neue Vertragsmodelle, „Projektrisiken zu begrenzen“.

Zudem wächst das Servicegeschäft, das für höhere Margen steht. Rückenwind erwartet Schönbeck zudem von einem Geschäft, das zuletzt eher für Sorgenfalten gesorgt hatte: Metals, also Umformtechnik, Walzwerke etc. Zu dieser Sparte gehört auch die deutsche Schuler-Gruppe, an der Andritz mehr als 95% hält und deren Entwicklung stark von der Autokonjunktur abhängt. Durch die umfangreichen Restrukturierungen habe man die Kostenbasis deutlich verbessert und die Gewinnschwelle gesenkt.

„Insgesamt sind wir deshalb zuversichtlich, unser Ziel einer vergleichbaren Ebita-Marge von 10% bis 2029 zu erreichen. " An der Börse hat sich die Zuversicht des Managements bereits niedergeschlagen, auch wenn der Kurs zuletzt etwas gelitten hat. Die an der Wiener Börse notierte Aktie kostete am Montag knapp 80 Euro und liegt damit seit Jahresbeginn rund 18% im Plus, auf Sicht von zwölf Monaten sind es 25%. Ihr Jahreshoch hatte sie am 22.

September bei 86,10 Euro markiert. Das am 18. November angekündigte Aktienrückkaufprogramm im Wert von etwa 165 Mill. Euro hat sich bisher am Markt kaum ausgewirkt.

Marktbeobachter haben keine einheitliche Meinung zu Andritz. Oddo BHF etwa hob nach den Quartalszahlen das Kursziel zwar von 80 auf 81 Euro an, blieb aber bei der Einstufung „Neutral“. Die Analysten loben zwar Nachfrage und Margenentwicklung in der Wasserkraft, sehen aber Schwächen bei Environment & Energy und nur geringe Visibilität im Metals-Geschäft, ausgerechnet dem Bereich, von dem sich Schönbeck künftig steigende Profitabilität verspricht. Für das laufende Jahr hat Andritz die Prognose von 8,0 bis 8,3 Mrd.

Euro Umsatz und einer vergleichbaren Ebita-Marge von 8,7 bis 9,1% bestätigt. Indes ist ein Rekord-Auftragsbestand zunächst nur ein Versprechen auf die Zukunft. Großprojekte mit langer Laufzeit haben schon manchem die Bilanz verhagelt, wenn unterwegs Material- und/oder Personalkosten davon liefen. Andritz sichert sich beispielsweise bei langlaufenden Wasserkraft-Projekten in der Regel über Preisgleitklauseln ab und fixiert die Einkaufspreise wichtiger Komponenten frühzeitig.

„Wir überwachen Kosten und Termine laufend, um bei Abweichungen frühzeitig gegensteuern zu können“, betont der gebürtige Rheinländer Schönbeck, der den österreichischen Konzern seit 2022 führt. Größter Geschäftsbereich bleibt nach wie vor Pulp & Paper, im Zellstoffgeschäft spielt die Musik derzeit allerdings außerhalb Europas. Neue Werke entstehen vor allem in Südamerika, auch in China bauen Papierhersteller ihre Zellstoffproduktion aus. In beiden Märkten ist Andritz Marktführer bei Zellstoffanlagen.

Eine riskante Abhängigkeit von wenigen Großkunden sieht Schönbeck nicht; das Gros des Geschäfts bestehe aus kleinen und mittleren Aufträgen. Zudem steuere der Service in der Sparte bereits rund 60% des Umsatzes bei.

„Damit sind wir weniger abhängig von einzelnen Investitionsentscheidungen. “In Europa ist die Investitionsbereitschaft dagegen bekanntermaßen verhalten. Wachstumsnischen gebe es aber auch hier, etwa bei der Umrüstung fossiler Kraftwerke auf Biomasse oder bei der Klärschlammverbrennung, vor allem in Deutschland.

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„Eine generelle Verlagerung aller Industrieinvestitionen in die USA oder nach Asien sehen wir nicht. "-Abscheidung. „Für diese speziellen Bereiche haben wir vor einigen Jahren noch erwartet, dass sich die Märkte schneller entwickeln“, gibt Schönbeck offen zu. „Das Interesse unserer Kunden ist da, das Wachstum hat sich jedoch langsamer entwickelt als erwartet.

“ Viele Investitionsentscheidungen verzögerten sich, weil die Rahmenbedingungen nicht ausreichend geklärt seien. Immerhin sind die Technologien marktreif. Erste größere Aufträge, etwa für Wasserstoffanlagen der RAG in Österreich und von Salzgitter, sind gewonnen. Andritz investiere „mit Augenmaß“ und passe die Kapazitäten an den tatsächlichen Bedarf an.

Finanziellen Spielraum für Zukäufe hat der Konzern reichlich, nach neun Monaten wurde der freie Cash-flow auf 411 Mill. Euro, die Nettoliquidität auf 844 Mill. Euro beziffert.

„Akquisitionen sind Teil unserer DNA“, sagt Schönbeck; rund 95 Unternehmen hat Andritz seit dem Börsengang 2001 übernommen. Im Fokus steht vor allem der Service.

„Entscheidend ist aber nicht die Größe einer Akquisition, sondern dass ein Unternehmen strategisch zu uns passt und einen nachhaltigen Wertbeitrag leistet. “ Und wo lauern die Gefahren? „Eine der größten Herausforderungen für unser Geschäftsmodell ist der zunehmende Protektionismus“, sagt der Andritz-Chef. Die Lieferketten habe man nach den Krisen der vergangenen Jahre diversifiziert und die Wertschöpfung näher an die Kunden gebracht, das habe sich bei den jüngsten Handelsstörungen bewährt.

Am Ende komme es darauf an, auf die Kunden zu hören, die Kosten im Griff zu behalten und Aufträge diszipliniert abzuwickeln. Für einen Anlagenbauer mit 12,7 Mrd. Euro in den Büchern ist gerade Letzteres keine Kleinigkeit. Die Entwicklung von Urgo soll Transplantationen bei schweren Wunden erleichtern.

Das Forschungsvorhaben gehört zu den Projekten, die Montag auf dem Investitionsgipfel „Choose France“ geehrt wurden. Tengelmann und Rewe schließen sich zusammen, um aus Obi und Toom eine einzige Baumarktkette zu machen. Zusammen kommen sie auf über 600 Filialen in Deutschland. In Agons virtueller Kampfarena sollen sich unter anderem Drohnenangriffe simulieren lassen.

Die aktuelle Finanzierungsrunde hat 70 Mill. Dollar eingebracht – unter anderem vom britischen Staat. CrowdStrike zahlt für Zscaler 43,9 Mrd. Dollar in Aktien und erweitert damit das Geschäft mit cloudbasiertem Netzwerkschutz, der klassische VPN-Lösungen ersetzt.

Die Geliebte des früheren Nvidia-CEOs soll über ein Jahr Kontakt zu Chinas Geheimdienst gehalten haben. Das berichtet die „New York Times“ unter Berufung auf Insider. ABB übernimmt den deutschen Ventilatorenhersteller Ziehl-Abegg für 2,65 Mrd. Dollar.

Dessen Produkte werden in Rechenzentren und der Medizintechnik eingesetzt. Die Marge soll innerhalb von drei Jahren auf das Niveau der Antriebssparte steigen.