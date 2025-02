Android 15 und One UI 7 für Samsung Galaxy S24 FE: Update Termin bekannt

Das Update auf Android 15 und One UI 7 für das Samsung Galaxy S24 FE wird am 31. März 2025 veröffentlicht. Die regulären Galaxy S24 Modelle sollen etwas früher das Update erhalten. Das Update bringt zahlreiche Neuerungen mit sich, darunter eine überarbeitete Benutzeroberfläche, ein neues Quick-Settings-Panel, die „Now Bar“ und eine vertikale App-Übersicht.

Samsung -Fans müssen sich für das große Software-Update auf Android 15 und One UI 7 weiterhin in Geduld üben. Während andere Hersteller die neue Android-Version bereits ausrollen, testet Samsung diese immer noch auf älteren Modellen. Jetzt gibt es gute Nachrichten: Nicht nur die drei Galaxy-S24-Modelle sollen bald versorgt werden, sondern mit dem Galaxy S24 FE auch ein Nachzügler. Es ist ein konkretes Datum für das Update aufgetaucht. Das Galaxy S24 FE wird am 31.

März 2025 mit dem großen Software-Update versorgt (Quelle: AndroidPolice). Die Galaxy S24, Plus und Ultra sollen etwas früher das Update erhalten. Die Wartezeit soll sich aber lohnen: Das Update bringt zahlreiche Verbesserungen mit sich. Nutzer dürfen sich auf eine überarbeitete Benutzeroberfläche, ein neues Quick-Settings-Panel und die „Now Bar“ freuen. Die „Now Bar“ ist Samsungs Antwort auf Live Activities von Apple. Erstmals führt Samsung auch eine vertikale App-Übersicht ein. Die Kamera-App erhält ebenfalls ein komplett neues Interface. Wieso Samsung im Vergleich zu früheren Versionen so lange benötigt, ist nicht bekannt. Samsung verliert den Anschluss Während andere große Android-Hersteller ihre Smartphones bereits mit Android 15 versorgen haben, hinkt Samsung weit hinterher. Immerhin verspricht Samsung, das Update für die reguläre Galaxy-S24-Serie noch vor Ende des ersten Quartals 2025 bereitzustellen. Das wird auch höchste Zeit, denn mit Android 16 steht schon bald das nächste große Update bereit – und dann beginnt der Spaß von Neuem.





Follow_the_G / 🏆 24. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Samsung Android 15 One UI 7 Galaxy S24 FE Software-Update Smartphones Neuerungen Veröffentlichungstermin Benutzeroberfläche Quick-Settings-Panel Now Bar Vertikale App-Übersicht

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Samsung: Welche Galaxy-Handys das Update auf Android 15 erhaltenDer offizielle Release von One UI 7 auf Basis von Android 15 soll sogar kurz bevorstehen.

Weiterlesen »

Galaxy S25 Ultra: Für wen lohnt sich das Upgrade?Egal ob Galaxy S24, S23, S22 Ultra oder älter: Für wen sich das Upgrade lohnen könnte.

Weiterlesen »

Samsung hat beim Galaxy S25 Ultra im Vergleich zum S24 Ultra an entscheidender Stelle gespartGIGA-Experte für Technik, Energie und Deals.

Weiterlesen »

Samsung lässt Besitzer von Galaxy-S24-Handys zappelnGIGA-Experte für Technik, Energie und Deals.

Weiterlesen »

Samsung-Sale bei MediaMarkt: Galaxy Tab S10 Ultra & S24 zu Sparpreisen erhältlichBei MediaMarkt bekommt ihr nur noch bis zum 5. Februar das High-End-Tablet Galaxy Tab S10 Ultra sowie das Top-Smartphone Samsung Galaxy S24..

Weiterlesen »

Samsung-Knaller: Galaxy S24 Ultra mit 35-GB-Tarif zum SparpreisGIGA-Experte für Tech-Produkte und Schnäppchen-Angebote.

Weiterlesen »