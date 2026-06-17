Android 17: Neues Betriebssystem mit zahlreichen Neuerungen

Google verteilt die neue Version seines Betriebssystems. Android 17 bringt zahlreiche Neuerungen wie Bubbles, verbesserte Bildschirmaufnahmen und einen neuen Gaming-Modus. Auch in puncto Sicherheit und Leistung gibt es Verbesserungen. Das Update ist für aktuelle Pixel-Modelle verfügbar.

Nach langem Warten ist es endlich soweit: Google verteilt die neue Version seines Betriebssystem s. Android 17 steht bereit und bringt zahlreiche Neuerungen auf viele Geräte.

Zuerst profitieren wie gewohnt die Pixel-Modelle des Herstellers. Andere Smartphone-Marken folgen später. Nutzer aktueller Pixel-Geräte dürfen sich schon jetzt über Verbesserungen im Alltag freuen. Android 17 erleichtert das Arbeiten mit mehreren Apps.

Neu sind sogenannte Bubbles, kleine schwebende Fenster, die sich schnell öffnen lassen. Ein langer Druck auf ein App-Symbol reicht aus. Danach erscheint das Programm über anderen Anwendungen, sodass der Wechsel zwischen Aufgaben deutlich bequemer wird. Auf größeren Displays zeigt das System zusätzlich eine eigene Leiste mit allen geöffneten Apps an.

Google erweitert auch die Funktionen für Bildschirmaufnahmen. Mit Screen-Reactions lassen sich eigene Reaktionen direkt in ein Video einfügen. Die Selfiekamera nimmt dabei das Gesicht auf. Nutzer können so Inhalte kommentieren, ohne eine weitere App zu nutzen.

Viele kennen diese Art von Videos bereits aus sozialen Netzwerken. Zusätzlich wurden die Bedienelemente für Aufnahme und Anmerkungen neu gestaltet. Eine übersichtliche Symbolleiste soll die Nutzung erleichtern. Android 17 richtet sich auch an Gamer, besonders Besitzer faltbarer Smartphones profitieren.

Ein neuer Gaming-Modus teilt das Display in zwei Bereiche. Oben läuft das Spiel, unten erscheinen die Steuerelemente. Das erinnert an klassische Handheld-Konsolen. Wer einen externen Controller nutzt, kann das Spiel auch auf dem ganzen Bildschirm anzeigen.

Die Funktion ist bereits integriert, wird aber erst zu einem späteren Zeitpunkt offiziell freigeschaltet. In puncto Sicherheit hat Android 17 einige Verbesserungen zu bieten. Apps können nur noch zeitlich begrenzten Zugriff auf sensible Daten erhalten. Dazu gehören etwa Standort oder Kontakte.

Die Funktion 'Als verloren markieren' schützt Geräte zusätzlich. Ein verlorenes Smartphone lässt sich damit stärker absichern. Selbst wenn ein Fremder den Code kennt, bleiben wichtige Funktionen geschützt. Biometrische Daten sorgen für zusätzliche Sicherheit.

Android 17 verbessert auch die Erkennung von Bedrohungen. Schädliche Apps und Betrugsversuche werden häufiger blockiert. Neue Regeln erschweren unbefugten Zugriff. So sind weniger PIN-Versuche erlaubt und Pausen zwischen Eingaben länger.

Damit wird es schwieriger, Zugriff durch reines Ausprobieren zu bekommen. Ziel ist ein besserer Schutz im Alltag. Auch die Leistung wurde optimiert. Apps dürfen weniger Arbeitsspeicher nutzen, was das System stabiler macht und den Akku schonen soll.

Zudem gibt es neue Optionen für das Design und die Lautstärke. Nutzer können App-Namen auf dem Startbildschirm ausblenden. Die Kindersicherung wurde ebenfalls erweitert. Eine neue KI-Funktion ist noch nicht enthalten, soll aber in den kommenden Monaten nachgereicht werden.

Das Update wird zusammen mit dem neuen Pixel-Feature-Drop verteilt. Alle aktuellen Pixel-Modelle ab der sechsten Generation sind dabei. Wer keine automatische Meldung erhält, kann das Update selbst über die Einstellungen starten. Für einige ältere Geräte ist es die letzte große Android-Version, Sicherheitsupdates wird es aber weiterhin geben





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