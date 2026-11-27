Google Maps auf Android Auto bekommt offenbar einen Motorrad-Modus, auf den Biker jahrelang gewartet haben.

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Das könnte sich bald ändern: Erste Nutzer berichten, dass die App ihnen angeboten hat,, inklusive eigenem Motorrad-Icon auf dem Display. Entdeckt hat die Funktion ein Reddit-User, der ein altes Android-Smartphone mit der App „Open Headunit“ als Android-Auto-Display nutzte. Einige weitere Nutzer bestätigen in den Kommentaren, dass sie denselben Modus sehen können. Navigation deutlich besser auf Zweiradfahrer zugeschnittenKeine Autobahnen, da bestimmte Zweiräder dort nicht fahren dürfen Für Biker, die Android Auto auf dem Motorrad einsetzen, wäre das eine echte Verbesserung.

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Bisher mussten sie entweder mit PKW-Routen vorliebnehmen oder auf Drittanbieter-Apps zurückgreifen, die einen eigenen Motorrad-Modus für Android Auto bereits anbieten. Eine offizielle Ankündigung oder Bestätigung von Google gibt es bislang nicht. Ob die Funktion gezielt getestet wird oder einzelnen Nutzern versehentlich angezeigt worden ist, bleibt deshalb offen.in vielen Ländern bereits einen Zweirad-Modus.