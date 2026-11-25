Statt der gewohnten Route sehen viele Autofahrer bei Android Auto aktuell nur Schwarz.

Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet.

Stellt euch vor, ihr seid in einer fremden Stadt und wollt nur noch nach Hause – doch die Navigations-App bleibt einfach schwarz. Genau dieses Problem trifft aktuell einige Nutzer vonplötzlich den Dienst verweigert. Statt der gewohnten Karte erscheint beim Start nur ein schwarzer Bildschirm, was die Routenplanung unmöglich macht. Der Fehler in Android Auto scheint dabei zufällig aufzutreten und äußert sich auf unterschiedliche Weisen.

Also read Wer Android Auto oder Apple CarPlay günstig nachrüsten möchte, sollte Donnerstag bei Aldi reinschauen

Während einige Fahrer von einem komplett schwarzen Display berichten, erscheint bei anderen nur ein störender schwarzer Balken, der einen Teil der Kartenansicht verdeckt. Besonders auffällig ist, dass die meisten dieser Meldungen aktuell von Besitzern von Ford-Fahrzeugen stammen, wobei noch unklar ist, ob nicht auch andere Marken betroffen sind. Solche Fehler sind im Ökosystem von Android Auto leider keine Seltenheit. Immer wieder führen Updates, die eigentlich Verbesserungen bringen sollen, zu unvorhergesehenen Problemen auf bestimmten Geräten oder in speziellen Fahrzeugmodellen.

Schon die Einführung der „Coolwalk“-Benutzeroberfläche mit geteiltem Bildschirm war anfangs von zahlreichen Bugs und Stabilitätsproblemen begleitet. Ich habe gelegentlich in meinem Toyota mit dem iPhone 17 Pro Max und Apple CarPlay ein ähnliches Problem. Die Karte in Google Maps wird einfach nicht angezeigt, wenn ich das Vollbild wähle. Im geteilten Bildschirm geht es.

Advertisement

Das ist aber nicht immer der Fall. Es passiert einfach zufällig. Glücklicherweise gibt es bereits erste Lösungsansätze aus der Community, die das Problem zumindest vorübergehend beheben können. Ein einfacher Trick besteht darin, das Display des verbundenen Smartphones kurz aufzuwecken, während Android Auto läuft.

Andere Nutzer berichten, dass es hilft, kurz in eine andere Fahrzeug-App zu wechseln und dann wieder zurück zu Google Maps zu springen. Als hartnäckigere Lösung gilt das Leeren des Caches für die Apps Google Maps und Android Auto, gefolgt von einem Neustart des Telefons (Quelle: Eine offizielle Stellungnahme von Google zu dem aktuellen Blackscreen-Problem steht derzeit noch aus. Es bleibt also abzuwarten, wann ein Update eine dauerhafte Lösung für die betroffenen Autofahrer bringen wird.

Bis dahin sind die genannten Workarounds die beste Möglichkeit, um die Navigation wieder zum Laufen zu bekommen.