Android Auto sieht bald anders aus: Ein neues Layout soll die Bedienung im Auto deutlich einfacher machen.

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Die Änderung kommt automatisch, ein manuelles Update oder eine Einstellung ist nicht erforderlich. Der Unterschied fällt sofort ins Auge. Wo die Navigation bisher quer über den oberen Bildschirmrand verlief und beim Fahren oft schwer zu treffen war, erscheinen die Menüpunkte jetzt als übersichtliche Liste an der Seite des Displays. , was das Bedienen des Touchscreens im Auto erleichtern soll.

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Als Kompromiss zeigt das neue Layout auf einen Blick etwas weniger Inhalte gleichzeitig, dafür sind die sichtbaren Elemente besser genutzt.kommt außerdem eine neue, auffälligere Leiste für den aktuell laufenden Titel dazu. Sie zeigt das Album-Cover sowie die Wiedergabesteuerung direkt im Blickfeld, ohne dass Nutzer dafür in eine andere Ansicht wechseln müssen. Neben den Musik-Apps betrifft die Umstellung auch das integrierte Telefonmenü von Android Auto, also die Oberfläche für Anrufe während der Fahrt Breitere Bildschirme im Querformat sind in Neuwagen heute Standard. Die bisherige Anordnung der Navigation am oberen Bildschirmrand war für solche breiten Flächen nicht ideal, weil dieliegt und Fahrer beim Tippen stärker abgelenkt werden können. Die seitliche Leiste nutzt den vorhandenen Platz besser und ist einfacher erreichbar.6 Android-Apps, die ihr nicht mehr braucht und die nur unnötig Speicher fressenDer Rollout läuft noch schrittweise ab und ist noch nicht für alle Nutzer sichtbar.