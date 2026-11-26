Statt der gewohnten Route sehen viele Autofahrer bei Android Auto aktuell nur Schwarz.

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Stellt euch vor, ihr seid in einer fremden Stadt und wollt nur noch nach Hause – doch die Navigations-App bleibt einfach schwarz. Genau dieses Problem trifft aktuell einige Nutzer vonplötzlich den Dienst verweigert. Statt der gewohnten Karte erscheint beim Start nur ein schwarzer Bildschirm, was die Routenplanung unmöglich macht. Der Fehler in Android Auto scheint dabei zufällig aufzutreten und äußert sich auf unterschiedliche Weisen.

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Während einige Fahrer von einem komplett schwarzen Display berichten, erscheint bei anderen nur ein störender schwarzer Balken, der einen Teil der Kartenansicht verdeckt. Besonders auffällig ist, dass die meisten dieser Meldungen aktuell von Besitzern von Ford-Fahrzeugen stammen, wobei noch unklar ist, ob nicht auch andere Marken betroffen sind. Solche Fehler sind im Ökosystem von Android Auto leider keine Seltenheit. Immer wieder führen Updates, die eigentlich Verbesserungen bringen sollen, zu unvorhergesehenen Problemen auf bestimmten Geräten oder in speziellen Fahrzeugmodellen.