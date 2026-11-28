Möglicherweise als Vorbote für das OpenAI-Smartphone soll ChatGPT tiefer in Android verankert werden und Anrufe, SMS und Medien steuern.

OpenAI arbeitet offenbar an einer tieferen Android-Integration für ChatGPT. Hinweise im Code der App-Version 1.2026.328 deuten darauf hin, dass der Assistent Anrufe tätigen, SMS lesen und versenden sowie die Medienwiedergabe steuern könnte.

Auch Inhalte auf dem Bildschirm sollen als Kontext für Antworten dienen. Als Android-Standardassistent kann ChatGPT bislang vor allem den Sprachmodus und textbasierte Antworten nutzen. Die gefundenen Code-Verweise legen nun jedoch nahe, dass die App künftig, wenn Nutzer ihr die entsprechenden Berechtigungen dafür geben, die Kontakte und den Anrufverlauf auslesen kann. Darauf aufbauend soll sie Anrufe starten und SMS lesen, versenden und direkt empfangen können.

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Die gefundenen Hinweise beziehen sich auf Berechtigungsabfragen, die ChatGPT vor diesen Zugriffen in der App anzeigen würde. Noch lassen diese Berechtigungsabfragen zwar keinen direkten Schluss darauf zu, wie OpenAI diese im Alltag in Funktionen in ChatGPT ummünzen würde, viel Spielraum bleibt jedoch nicht. Weiterer gefundener Code in der neuen App-Version deutet auf eine Steuerung der aktuellen Medienwiedergabe hin. ChatGPT könnte demnach Titel pausieren, fortsetzen und überspringen.