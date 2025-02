Android-Virenschutz: So schützen Sie sich effektiv

Der W&V-Test zeigt: effektive Virenschutz-Apps für Android sind gratis verfügbar. Google Play Protect schneidet im Test schwach ab.

Bei iPhones ist eine Virenschutz -App aus technischen Gründen überflüssig – und würde auch nicht funktionieren. Die Sicherheit slücken, Spam und Phishing betreffen zwar auch Apple-Nutzer, aber die Architektur des Betriebssystems iOS macht es Angreifern schwer, Viren einzuschleusen. Außerdem verhindert iOS, dass Virenschutz -Apps mit ihren üblichen Mechanismen funktionieren. Da Apps nur aus Apples offiziellem Store geladen werden können, sorgt dies für ein hohes Maß an Sicherheit .

Bei Android sieht es anders aus: Smartphones und Tablets sind deutlich mehr gefährdet – aufgrund der größeren Verbreitung und der offenen Natur des Systems, das auch Apps aus anderen Quellen als dem Google Play Store akzeptiert. Laut einer Statistik der Experten von Check Point Research entfällt bis zu 97 Prozent aller Schadsoftware für mobile Geräte auf Android. Die gute Nachricht für Nutzer ist allerdings: Es gibt wirksame Gegenmittel, und sie sind sogar gratis. Die Stiftung Warentest lobt in ihrem Test 'Starker Schutz für lau' die Wirksamkeit von verschiedenen Antiviren-Apps für Android. Die Tester bescheinigen 'Sophos Intercept X' als einzige App im Test die Gesamtnote Sehr gut. Sie schützt hervorragend vor Schadsoftware und Phishing-Angriffen, lässt sich einfach bedienen, belastet den Handy-Akku kaum und enthält zudem noch einen Passwortmanager. Das Beste: Die App ist gratis. Auch die Apps von G Data, Trend Micro, Eset, Bitdefender, Avast, AVG, McAfee, Avira, Norton und F-Secure bieten mit Noten zwischen 1,6 und 2,2 guten Schutz. Die Mühe, eines dieser Programme zu installieren, sollten sich Android-Nutzer aber tatsächlich machen. Denn ausgerechnet das bei Android vorinstallierte 'Google Play Protect' im Zusammenspiel mit dem Standardbrowser Chrome schnitt als einziger Virenschutz nur 'ausreichend' ab. In der Gesamtwertung und für die Schutzwirkung gab es jeweils mit der Note 4,3 gleich zwei Ohrfeigen für Google. Die drei wichtigsten Tipps von Warentest für Android-Nutzer: Antiviren-App installieren, Apps nur aus vertrauenswürdigen Quellen wie dem Google Play Store laden und Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) aktivieren. Zwei-Faktor-Authentifizierung schützt Online-Konten neben dem Passwort mit einer zusätzlichen Information – wie einem Code, der per SMS geschickt wird





Android Virenschutz Sicherheit Google Play Protect Antiviren-Apps

